Hijos de Alcedo Mora exigen justicia a cuatro años de su desaparición

Credito: Web

27´-02-19.-Las presiones parapoliciales, según denuncian, los obligó a abandonar Venezuela, pero siguen exigiendo justicia en la desaparición de su padre y los hermanos Vergel



Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición de Alcedo Mora y los hermanos Jesús y Esneider Vergel, quienes residían en el estado Mérida. El gobierno de Maduro sigue sin dar respuesta a lo ocurrido y el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, ofreció en mayo de 2018 que pronto habría resultados de la investigación, pero sigue sin darlos a conocer.



Ese 27 de febrero de 2015, Mora envió un mensaje de texto a su familia en el cual decía que iba a ser detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar debido a sus investigaciones de presuntas irregularidades que se producían en una estación de llenado de gasolina que tiene Petróleos de Venezuela en Mérida.



En julio de 2017, el padre de los hermanos Vergel, Jesús Eliecer Vergel, denunció que había sido secuestrado por una combinación de agentes del Sebin y grupos paramilitares colombianos, quienes lo retuvieron por seis días y le informaron que tanto sus hijos como Mora estaban muertos y que cualquier persona que intentara averiguar lo ocurrido con ellos correría la misma suerte.



Los hijos de Mora decidieron abandonar Venezuela y, desde Ecuador, enviaron la siguiente carta:



Hoy 27 de febrero de 2019, son 4 años de la desaparición física de mi padre y activista social en la vida diaria. Alcedo Mora Márquez y aún sin lograr que se haga justicia ante este caso, que embarga la familia Mora, al igual que la familia Vergel, aparte los muchos casos más que son crímenes de lesa humanidad que sufren hoy los ciudadanos venezolanos por parte de un gobierno incompetente, hostil, perverso y cada día más macabro.



Hemos denunciado a las instancias pertinentes en Venezuela y llevado a instancias Internacionales por organizaciones DDHH como Provea, Cofavic entre otras. A quien les agradecemos por todo el apoyo a víctimas que han sido violentadas por parte del Estado. Agradezco a todos los compañeros que han alzado la voz y continuamos rebeldes al no aceptan ni arrodillarnos antes los que se creen poderosos.



De verdad que me embarga una inmensa nostalgia, preocupación, desesperó y una profunda tristeza. Al llegar a 4 largos años y no saber nada, al ver que no hay respuestas, al observar que no hay justicia… Esa justicia que tanto anhelamos, es preocupante y doloroso que familias venezolanas estén pasando por hechos tan deprimentes por culpa de gobernantes dictatoriales y cobardes, es angustiante ver a nuestros hermanos cruzar fronteras caminando por buscar un mejor porvenir para sus hijos en otro territorio, por que en el nuestro todo se lo han robado.



Pido a la comunidad internacional OEA, ONU, Unasur. Ser parte de los que pedimos justicia y por favor interceder ante estos hechos que nos perjudican a todos los Venezolanos, pido de su ayuda y apoyo para encontrar justicia, pido sea investigado el caso de mi padre Alcedo Mora Márquez y los hermanos Vergel desaparecidos por denunciar corrupción por parte del Estado.



Ya son 4 años, no pensé jamas que pasaría tanto tiempo sin ver a mi padre y menos sin saber nada concreto, es muy desagradables que los autores intelectuales, estén en la calle como si nada hubiese pasado, todos sabemos que el exgobernador Alexis Ramírez, primo de Rafael Ramírez, antiguo ministro, señor de Pdvsa, y Luis Martínez Rico, conocido como Luis Petróleo … deben responder a la justicia al ser los más sospechoso por haber generado un problemas. Por mi padre denunciar corrupción en Pdvsa, y todos protegidos por el corporativismo militar que dirige Nicolás Maduro.



Es incomoda la vida del inmigrante cuando te toca salir de tu tierra natal sin querer queriendo, aparte de la profunda crisis Económica, Política y Social que atraviesa Venezuela también la presión parapolicial orquestada por el corporativismo militar venezolano.



Pido sea revelado el paradero de mi padre, pido apoyo, pido justicia, no es posible esperar más tiempo sin saber la verdad…



Los culpables tienen que pagar y todos sabemos quienes son los culpables…



JUSTICIA. JUSTICIA. JUSTICIA.



27/02/2019



Att. Los hermanos Mora

Alcedo G. Mora Carrero

Simón Mora Carrero

Natalhy Mora Uscátegui.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 110 veces.

La fuente original de este documento es:

TC (http://talcualdigital.com/index.php/2019/02/27/hijos-de-alcedo-mora-exigen-justicia-a-cuatro-anos-de-su-desaparicion/)