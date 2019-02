Vladimir Villegas: "Lamentablemente hay vientos de guerra y confrontación"

Vladimir Villegas Credito: GV

18-02-19.-En su acostumbrado editorial de los lunes, el periodista Vladimir Villegas hizo varias reflexiones y hasta recomendaciones. De cara al 23 de febrero, fecha pautada por la oposición para ingresar "toneladas de cargamentos de ayuda humanitaria" al país y con el Gobierno anunciando una serie de actividades de atención social el mismo día en la frontera colombo venezolana, avizora "que lamentablemente hay vientos de guerra, de confrontación".



"Se habla de un concierto (en el puente Simón Bolívar) y otro del lado de los venezolanos, vamos a tener dos conciertos en plena zona fronteriza, pero también se habla de milicianos armados, de tropas colombianas que van a llegar, es decir un escenario que se mueve entre los cultura l y lo bélico, dos extremos de lo que vivimos en el país, pero la solución no puede ser ni musical ni bélica", expresó.



"En este momento más ejercicios militares haría falta el ejercicio de la política para evitarle a Venezuela lo que signifique las consecuencias de una acción militar, de una confrontación, no es tiempo de mártires sino de políticos con racionalidad y con sentimiento venezolano, eso implica entender el reclamo de cambio que hay en las calles y también en pesar en vez de darle la palabra a los fusiles, a los tanques (...) dársela a los ciudadanos, que opinen, se manifiesten en una consulta sobre que el camino que quieren para Venezuela", subrayó.



Villegas llamó a evitar una situación bélica en el país. "Estoy seguro que esa gente que incita a un salida militar no tiene ni idea de lo que significa una guerra, de lo que significa el dolor que genera una guerra, y sobretodo las consecuencias de las las huellas que queda en una sociedad una guerra , veamos al experiencia española, centroamericana, veamos la lucha contra el nazifascismo, incluso lo que vivió Venezuela en la lucha armada, es decir que no vayamos por esa vía".



"Yo insisto en la responsabilidad política, en la preservación del interés nacional, hay que llegar a la negociación, una palabra que está proscrita para mucho, yo prefiero una negociación ante que una guerra, de ir a un referéndum consultivo basada en la Constitución del 99, nombrada por todos, pero aplicada por unos pocos en este país".



A pocos días del 23 de febrero, Villegas insta a la "sindéresis, a la frialdad, sobretodo a la responsabilidad de actuar por el bien de nuestro país, por supuesto buscando soluciones y no que todo quede igual, se trata de promover que el ciudadano opte por la mejor manera de conducir los cambios en el país", agregó el también analista político.