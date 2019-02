Vargas: Vecinos lincharon a dos sujetos en Carayaca por robar casas

Credito: La Verdad de Vargas

15-02-19.-Dos grandes marcas de sangre lucía la calle principal de El Pozo, en Carayaca. Allí permanecieron los cuerpos de dos jóvenes que fueron linchados a las 3 de la madrugada de ayer por la comunidad enardecida que se cansó de sus andanzas.



Dicen que la banda la conformaban cinco, pero tres lograron huir porque son de la zona y conocían los caminos. Uno de ellos es conocido como “Negrito Jo”.



Ninguno de los vecinos quiso identificarse, pero contaron al detalle la ola de robos y hurtos de los que han sido víctimas por lo menos 20 familias en apenas mes y medio.



Morrales, licuadoras, zapatos, comida, planchas, peluches y ropa formaban parte de los objetos robados que fueron incautados por efectivos del Eje contra Homicidios del Cicpc que acudieron al sitio.



Uno de los afectados contó que el caso ya había sido denunciado ante la Coordinación Policial de Polivargas y que incluso habían recolectado más de 300 firmas con las que pedían la actuación de los cuerpos de seguridad. Pero aseguran que la respuesta nunca llegó.



“Creemos que esos tipos, que no son de acá, les echaban algo a la gente para dormirlos porque nadie sentía cuando se metían a robar”, expresó un lugareño.



Contaron que los jóvenes, de entre 21 y 22 años y que hasta el cierre de esta edición no habían sido identificados, esa madrugada habían ingresado a robar a una casa cerca de El Milagro. Allí inició la persecución que los llevó a la muerte. También azotaban en José Gregorio.



“No perdonaremos



a ninguno”



Los vecinos advirtieron que no descartan seguir tomando la justicia por sus manos, pues indicaron que no van a permitir más delitos en la zona.



“Al que pretenda venir a robar les espera lo mismo. No queremos tomar estas acciones, pero si la policía no nos presta atención no tendremos más opción”.



Sostuvieron que no van a permitir que se lleven preso a ninguno de la zona, pues afirmaron que actuaron por un clamor público y en defensa.

