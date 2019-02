Foro Penal: Ascendió a 989 la cifra de "presos políticos" en Venezuela

Referencial Credito: Archivo

13-02-19.-La ONG Foro Penal aseguró este miércoles a Efe que la cifra de presos políticos de Venezuela ascendió a 989 tras nuevas detenciones, ocurridas en los últimos días entre la población más humilde y en medio de la crisis política que sacude al país desde el pasado enero.



El director de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a la agencia Efe que la cifra "es la más alta" de presos de conciencia que se haya registrado en Venezuela, donde nunca se había llegado "a los extremos que tenemos ahora".



La mayor parte de estos detenidos son civiles, con 904, de los cuales 11 son adolescentes y 8 son miembros de los pueblos indígenas. Integrantes del mundo militar, de varios rangos, completan el total con 85 encarcelados.



A este respecto, Himiob denunció que Nicolás Maduro "está prácticamente secuestrando a los familiares de militares" solicitados o evadidos para presionarlos y forzarlos a la rendición.



"Se les mantiene retenidos durante días sin ninguna fórmula procesal, sin siquiera notificarlo a la Fiscalía y se les tortura y se les maltrata para que aparezcan esas personas que el poder está buscando", señaló.



Durante la última semana, el gobierno apresó a 56 personas, mientras que otras 33 fueron excarceladas.



Con estos datos, el Foro Penal, actualizó la cifra, que remitió a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para su certificación.



Además, desde 2014 unos 7.820 venezolanos han sido sometidos a procesos penales por razones políticas y algunos tienen "medidas de libertad restringida".



Los recientes encarcelamientos, aseveró Himiob, están relacionados con las manifestaciones antigubernamentales que ocurrieron entre el 20 y el 24 de enero, antes y después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que asumía como presidente encargado y fuera reconocido como tal por decenas de países.



Según Himiob, las detenciones "se han focalizado en las zonas más humildes de la población" en un intento de Nicolás Maduro por "mandar un mensaje muy fuerte a estas zonas para evitar que protesten".



"De manera tal que este incremento en la represión que (...) ha tenido que ver con eso, ese empeño del gobierno de mantener esa narrativa según la cual en las zonas populares no se protesta, lo cual es falso", continuó.



Cientos de venezolanos han manifestado en el marco del llamado de la oposición a no reconocer la legitimidad de Maduro, a quien consideran un usurpador tras haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos países.



Los primeros días de las protestas dejaron un saldo de 35 personas fallecidas según el balance del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) junto al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).



El Foro Penal ha dicho que vigilará de cerca las protestas y que denunciará ante instancias nacionales e internacionales los excesos.