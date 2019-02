Dos jóvenes detenidos durante manifestaciones de 2017 fallecen por falta de asistencia médica

Credito: EU

08-02-19.- Virgilio Jiménez y Elvis Yermain Suares son los dos jóvenes, presos políticos, que en menos de 24 horas fallecieron de la Penitenciaría Fénix (Uribana) como consecuencia de la insalubridad que vive ese centro carcelario del estado Lara.



Los dos estudiantes fueron detenidos durante las manifestaciones de hace dos años en Barquisimeto, acusados de terrorismo. Tenían 20 años de edad, y murieron debido a la total precariedad y condiciones infrahumanas en las cuales se encuentra la población penal de ese lugar.



Virgilio Jiménez no recibió atención médica, pese a que sus condiciones de salud eran evidentes. Al final cuando no se podía hacer nada por él, fue trasladado de emergencia al hospital central de Barquisimeto.



Jiménez fue detenido en una de las manifestaciones del año 2017 en el sector Las Trinitarias, al este de Barquisimeto y fue imputado por los delitos de terrorismo. En noviembre ingresó a Fénix y allí permaneció hasta la hora de su muerte.



De acuerdo con lo expresado por Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, el joven nunca fue llevado a juicio a pesar de tener la orden de apertura sobre su juicio, por lo que está certificado como preso político.



El otro caso de muerte se produjo este jueves cuando Elvis Yermain Suares, también detenido en 2017 e imputado por terrorismo, falleció como consecuencia de la situación sanitaria del penal, en donde existen epidemias de todo tipo.



Elvis Suarez conocido como el "viejo" fue detenido en la Sucre en 2017, permanecía recluido en el Destacamento 121 de la GNB desde su privación de libertad hasta el día de su muerte. Tampoco fue atendido y este jueves falleció como consecuencia de sus daños físicos.



De acuerdo con el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Lisandro Alvarado (UCLA), profesor Nelson Freitez, en Lara han fallecido entre el 2 de enero y el 7 de febrero del presente año, como consecuencia de enfermedades no atendidas, 15 detenidos recluidos en el Andrés Viloria (Uribana) y 7 que se encontraban en Fenix, Cicpc y Destacamento, 121 éstos últimos lugares alternos y provisionales que se convirtieron en permanentes para estas personas.



Elvis Yermain Suares murió de tuberculosis. Actualmente aún se encuentran recluidos cuatro jóvenes más desde el 2017, uno de ellos es Jeovanny Muñón, quien perdió un ojo como consecuencia de un disparo de perdigones y para lo cual la familia está solicitando ayuda urgente ya que tiene una fuerte infección y no ha tenido acceso a medicinas, antibióticos, parches para protección ni atención médica y se la negado el traslado al hospital.



Un informe realizado por la Red de Derechos Humanos del Estado Lara revela que desde inicios del presente año comenzaron a fallecer internos del Centro David Viloria y de otros centros de detención preventiva de la entidad, producto de la absoluta carencia de higiene y agua en sus instalaciones.



La proliferación de personas con cuadros no tratados de hepatitis y tuberculosis, la falta de atención médica adecuada y de medicamentos. Todo ello en el marco de una generalizada escasez de alimentación que coloca, en el caso del Centro David Viloria, a la mayoría de los 2.226 internos en situación de vulnerabilidad y riesgo en su salud.



En el Centro David Viloria, en el cual existe la mayor población y mayores riesgos, según el informe: las personas afectadas en su salud son precariamente atendidas en el denominado “Hospitalito”, caracterizado por la carencia de personal médico y paramédico, además de insumos y medicamentos.



Los 35 enfermos de hepatitis y los 18 de tuberculosis reciben irregularmente sus tratamientos, suministrados por sus familiares. Unido a estos cuadros, en el penal están, proliferando los internos que presentan diarreas, vómitos, fuertes dolores estomacales, sin que hayan sido suficientemente atendidos y se conozca realmente su situación de salud.



La muerte de 8 internos en ese centro y 7 en otros centros por tuberculosis (Centro Penitenciario Fénix, Destacamento 121 de la GNB, Cicpc, Zona Industrial I) en lo que va del presente año, demuestra que el conjunto de condiciones señaladas conduce inevitablemente al deceso sistemático de la población en esos lugares, sin que las autoridades hayan adoptado las medidas para mejorar la higiene de sus recintos, garantizando el suministro de agua potable, la dotación de alimentos; así como para atender adecuadamente la salud de las personas afectadas, proveer los insumos requeridos, incrementar el personal médico y paramédico y trasladar oportunamente a quienes se agravan para que se les atienda apropiadamente en un centro hospitalario.



Advierte la RDDHH Lara que el Centro Penitenciario David Viloria en el año 2007 fue objeto de medidas cautelares por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, exigiéndole a las autoridades venezolanas la adecuada atención a la población reclusa y el respeto a sus DDHH, situación que este año alcanza el máximo grado de violación e incumplimiento por parte del Estado venezolano.



Incluso, existen reclusos que los tribunales de justicia les han decretado Medidas Humanitarias y otros tienen Órdenes de Valoración Médica, pero a la fecha no han sido autorizadas por Ministerio de Asuntos Penitenciarios

