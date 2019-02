Periodista alemán Billy Six detenido desde hace 80 días en El Helicoide inició huelga de hambre

El periodista alemán, Billy Six Credito: web

05-02-19.- La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público informó que el periodista alemán Billy Six, inició este domingo una huelga de hambre para exigir su inmediata liberación de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lugar en donde lleva 80 días preso



El periodista se encuentra detenido bajo los cargos de rebelión, espionaje y violación de zonas de seguridad.



La huelga de hambre de Six, quién fue detenido en noviembre cuando se encontraba en el estado Falcón, es la segunda luego de que a mediados de diciembre se mantuviera sin comer durante nueve días para que se le permitiera comunicarse con la embajada alemana.



“Estamos en contacto con las autoridades venezolanas, también a muy alto nivel. Estamos agotando verdaderamente todas las opciones diplomáticas para lograr acceso consular, para posibilitar una visita a Six”, indicó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.



#DenunciaEP | El periodista alemán Billy Six inició el #3Feb una nueva huelga de hambre, está detenido injustamente desde el 17 de noviembre en El Helicoide, acusado en un tribunal militar.

Exige su inmediata liberación#FreeBillySix

