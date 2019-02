Gobierno colombiano pretende tomar posesión de Monómeros empresa venezolana ubicada en Barranquilla

Después que Citgo, la filial de la petrolera Pdvsa en Estados Unidos, el mayor activo de Venezuela en Estados Unidos fuese tomada por EEUU, el gobierno colombiano pretende hacer lo mismo con la empresa de agroquímicos Monómeros Colombo Venezolanos, filial de la petroquímica estatal Pequiven, que tiene su base en Barranquilla cerca del río Magdalena.



Dicha compañía perteneció en el pasado a un grupo de empresas del estado colombiano y luego fue adquirida en su totalidad por Pequiven hace más de una década, cuando Ecopetrol y el Instituto del Fomento Industrial vendieron sus acciones.



Monómeros es la mayor compañía de abonos, plaguicidas y químicos de uso agropecuario en el territorio nacional. En el año 2017 la empresa obtuvo ingresos valorados en $ 1,2 billones y el año pasado ocupó más del 20% del mercado local de abonos.



A partir de ahora se vislumbra una disputa con la empresa luego que el Gobierno colombiano reconociera a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela y desconociera la presidencia de Nicolás Maduro.



Unas semansa atrás Maduro nombró por decreto como nuevo presidente de Monómeros Colombo Venezolanos a Ronald Alexander Ramírez Mendoza para que se encargara del manejo de la empresa venezolana.



Sin embargo, este miércoles, el gobierno colombiano decidió negarle el ingreso a Ronald Alexander Ramírez Mendoza a su territorio tras arribar al aeropuerto internacional de Barranquilla en un vuelo procedente de Venezuela.



El rechazo para entrar al país neogranadino fue confirmado por Christian Krüger, director de Migración Colombia, quien indicó que siguen instrucciones de un listado donde más de 200 funcionarios y personas colaboradoras de Nicolás Maduro tienen prohibido el ingreso a territorio colombiano.



Este veto obedece a las medidas anunciadas por el Grupo de Lima, al que pertenece Colombia y de acuerdo con Krüger, la lista la encabezan Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.



La gran intriga es qué sucederá con Monómeros luego de esta sanción por parte del gobierno colombiano.



"La decisión de impedir la entrada de Ronald Ramírez Mendoza, ha sido acertada y en el sentido en el que veníamos solicitando la intervención del Gobierno. No podemos permitir que vengan a nuestro país los amigos de Maduro a hacer de las suyas", expresa el senador José David Name del partido de la U (de Álvaro Uribe).



El congresista considera que Monómeros es una empresa importante en el país y se tiene que evitar que sea utilizada para la "fuga ilegal de capitales para financiar al régimen de Maduro".



Por otro lado, el senador Efraín Cepeda del partido Conservador, solicitó a Iván Duque que reconociera unicamente las acciones provenientes del autoproclamado presidente Juan Guaidó.



Faltaría ver si el gobierno de Colombia toma el control de Monómeros y se lo cede a Guaidó. Esto en medio de la decisión de las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entregarle al líder opositor los activos venezolanos en ese país, para apretar las finanzas al gobierno de Nicolás Maduro, que hacen recrudecer la crisis de Venezuela, tras este embargo de sus activos.



El Departamento de Estado certificó de forma unilateral que Juan Guaidó tiene la autoridad para tomar control de las cuentas del gobierno de Venezuela en el sistema financiero estadounidense, lo que le da acceso a cualquier efectivo y oro que Caracas tenga en el sistema financiero nortemericano.



Entre tanto, la semana pasada el Banco de Inglaterra negó a Maduro retirar más de $1.000 millones en oro que Venezuela tiene en esa entidad, alegando que el Reino unido no lo reconoce como jefe de Estado.



A raíz de la guerra financiera que atraviesa Venezuela emprendida por la cúpula del gobierno de EEUU, el país bolivariano ha decidido dar una batalla para defender los activos que le pretenden expoliar al pueblo venezolano, a través del supuesto gobierno paralelo de Juan Guaidó.