(VIDEO) Trump: "Amigos les ayudaremos, queremos el 50% de su petróleo"

Febrero 02 de 2019.- A través de un video publicado en las redes podemos ver al presidente de EEUU Donald Trump, pronunciando su descontento sobre los resultados en la invasión, ocupación, saqueos y destrucción de Libia, donde opina que no obtuvieron buenos resultados con el país perdedor, al no negociar en mejores términos, convenientes para los EEUU, quien pudo obtener grandes ganancias con la obtención del 50% del petróleo libio y quizás hasta el 75% a través de la victoria de la OTAM, la cual, según el mandatario estadounidense, financiada mayoritariamente por ellos.



En relación a este mal negocio con los opositores rebeldes a Muamar el Gadafi, luego de la derrota, Trump señala sin tapujos ni caretas lo siguiente: "En los viejos tiempos cuando había una guerra la norma era: el triunfador se queda con el saqueo, entonces pudimos haber obtenido algo especial, debimos decirles, `Amigos, les ayudaremos, queremos el 50% de su petróleo´ (...) bombardeamos, bombardeamos, bombardeamos, los rebeldes no ganaron esta guerra ¡Nosotros la ganamos! es decir la OTAM, que es sobre todo los EEUU. Nosotros solo bombardeamos, cada vez que hay un problema creamos un infierno con bombas y los rebeldes se llevan los créditos" indicó el Jefe de Estado de los EEUU.



Todo el mundo debería ver este video. Esto mismo está pasando en Venezuela, y Trump lo cuenta palabra por palabra.



Eso no quita que el reclamo de la gente sea legítimo y que haya que buscarle una salida. Pero la intervención de EEUU no puede ser opción. pic.twitter.com/oxXuMEa4gl — Juan Amorín (@juan_amorin) 30 de enero de 2019