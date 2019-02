Zulia: Muere un adulto mayor de un infarto mientras realizaba una cola para cobrar su pensión

Credito: PoliLagunillas

01-02-19.-Este jueves 31 de enero, funcionarios adscritos a la Policía del municipio Lagunilla ubicado en el estado Zulia, levantaron un cadáver de un anciano, que falleció de un infarto mientras se encontraba realizando una cola en las afueras de un banco para cobrar su pensión.



El ciudadano, aún no ha sido identificado. Después de permanecer por más de seis horas en las afueras del Banco Bicentenario de Ciudad Ojeda, sufrió un ataque al corazón fulminante, según fuentes extraoficiales.



Según lo que relataron las personas que hacían cola en el lugar, el señor llegó bien temprano para poder cobrar su pensión en efectivo.



Testigos del lugar aseguraron que el hombre en su larga espera no ingirió alimentos o hidratación por los que presumen esto contribuyó a ocasionar su infarto.



PoliLagunillas informaron que efectivos de seguridad junto con algunos adscritos al cuerpo de Bomberos se apersonaron para realizar la atención necesaria que requería el afectado.



Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), sub delegación Cabimas, hicieron el levantamiento del cadáver.