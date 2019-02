Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel: Temo por la vida de Lula

Adolfo Pérez Esquivel

Brasilia, febrero1° - El Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, alertó que hoy teme por la vida del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace nueve meses.



'Es gravísimo que no hayan dejado a Lula ir al entierro de su hermano mayor. Es un ataque en el cual existe mucho odio. Temo por la vida de Lula, en la situación en que se encuentra. Son sectores reaccionarios que no miden su crueldad', declaró Esquivel a Radio Francia Internacional (RFI), citado por el portal Brasil 247.



Tras conocer la noticia de la muerte de su hermano Genival Inácio da Silva, fallecido el martes a los 79 años de edad víctima de un cáncer de pulmón, el exdirigente obrero pidió permiso a la justicia para salir de prisión y despedirse de Vavá, como era conocido su consanguíneo.



Sin embargo fue negada tal solicitud por una jueza y después el Supremo Tribunal Federal autorizó su salida minutos antes del sepelio. Lula desistió entonces de abandonar la celda y comentó: 'no dejaron que me despidiera de Vavá por pura maldad'.



Esquivel refiere que 'la agravación del odio que existe en estos sectores, aún por encima de la complicidad de los jueces -vea que el juez que condena a Lula (Sérgio Moro) hoy es el ministro de Justicia de (Jair) Bolsonaro-, pone en evidencia que la situación no tiene nada ver con verdad, justicia, pero si con intereses políticos'.



Admite creer en la justicia, pero no en el sistema judicial y asegura que 'condenan a Lula porque sacó a 36 millones de brasileños de la miseria extrema, del hambre, de la marginalidad, de la grave situación que vive el pueblo de Brasil'.



Respecto a la candidatura de Lula al Nobel de la Paz, manifiesta que el exmandatario 'dedicó su vida a su pueblo, y no se sirvió del pueblo. Lógicamente, esperamos que el comité del Nobel lo considere'.



El activista cree que la política intervencionista Estados Unidos también es 'responsable de la prisión de Lula'.



Apunta que Sérgio Moro, como Claudio Bonadío, polémico juez federal argentino, 'viajan permanentemente a Estados Unidos para recibir instrucciones del lawfare, como llaman a la guerra judicial contra todos los mandatarios progresistas latinoamericanos'.



La asignación del Premio Nobel de la Paz a Lula, que este jueves cumplió 300 días en prisión, 'sería un camino muy importante para su liberación', subraya Esquivel.