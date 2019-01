Liberan a 4 periodistas detenidos en Miraflores, dos de ellos de nacionalidad chilena fueron deportados

Los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona Credito: @sntpvenezuela

30-01-19.-Las fuerzas de seguridad detuvieron a 4 periodistas, dos de ellos de nacionalidad chilena, en las cercanías del palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo de Venezuela, según denunció la madrugada de este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), reseñó la agencia Efe.



De acuerdo con el SNTP, los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, ambos de la televisión TVN, fueron apresados junto a los también periodistas venezolanos Maiker Yriarte y Ana Rodríguez, del canal en línea VPI, sin que se conozcan las razones.



Se cree que los periodistas cubrían la vigilia en defensa del gobernante Nicolás Maduro a la que convocó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la pasada semana, y que no ha tenido respuesta.



La detención se efectuó cerca de las 22.00 horas del martes, y pasadas las 8 de la mañana fueron puestos en libertad Yriarte y Rodríguez.



Por su parte, los periodistas chilenos de TVN fueron llevados al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en un proceso de deportación llevado adelante por la administración de Nicolás Maduro, anunció el SNTP.



“Nos trataron como delincuentes”

Tras su liberación, Maiker Yriarte contó que se encontraban transitando por la Avenida Urdaneta porque los periodistas chilenos querían ver cómo era el centro de Caracas de noche.



“Cuando nos detuvieron pudimos ver que las personas que estaban en vigilia estaban reclamando porque no les había llegado el transporte que les prometieron”, apuntó.



En ese sentido, manifestó que los trataron como delincuentes: “Nos pusieron a cada uno en una esquina sin poder hablar entre nosotros”.



“Cuando nos detuvieron nos dijeron que el jefe de investigaciones tenía que averiguar cuál era la tendencia de los medios para los cuales trabajamos. Además me mandaron a poner el teléfono en modo avión, me lo quitaron, lo metieron en un sobre y se lo llevaron a una oficina”, dijo al tiempo que explicó que les tomaron fotografías parados en la pared, “como delincuentes. No sé para qué fue, pero no podíamos objetar”.



Otras detenciones

El pasado viernes el periodista brasileño Rodrigo Lopes fue detenido durante unas horas en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, mientras que las venezolanas Osmary Hernández, corresponsal de CNN, y Beatriz Adrián, de Caracol Noticias de Colombia, fueron detenidas temporalmente cerca de la sede del órgano de inteligencia del país el pasado día 13.



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el lunes que estas detenciones son una “práctica abusiva” del Gobierno de Nicolás Maduro para “intimidar y restringir la circulación de información independiente”.



Desde finales del año pasado el periodista venezolano Jesús Medina, y el documentalista independiente alemán Billy Six están detenidos en cárceles del país.



De acuerdo con un informe de Ipys Venezuela, entre el 23 y el 24 de enero se registró la “censura de canales extranjeros, cautela informativa en impresos, silencios televisivos, limitación de opiniones en la radio y bloqueos en internet”.