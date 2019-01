(VIDEO) Jueza de Yaracuy denuncia haber recibido amenazas para que dictara privativa de Libertad a 11 adolescentes

29-01-19.-Ediluh Guédez, juez de adolescentes del estado Yaracuy, fue amenazada para que dictara privativa de libertad a 11 adolescentes detenidos durante una protesta.Explicó que, en principio, había decretado libertad plena para los jóvenes, pero la medida fue “coaccionada” por la presidente del circuito Darcy Lorena Sánchez.“Al revisar las actuaciones evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva, por lo que en principio, mi decisión fue darle libertad plena, pero la decisión fue coaccionada por la presidente del circuito Darcy Lorena Sánchez quien sigue lineamientos de Julio León Heredia”, explicó.Detalló que en los días siguientes se dispuso a manifestarle a Sánchez que no estaba dispuesta a seguir directrices gubernamentales.“Cuando quise incorporarme al circuito para revisar la medida de oficio y darle la libertad a los adolescentes me negaron el acceso y recibí amenazas de muerte hacia mí y mi familia”.Guédez también instó a sus colegas a “perder el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía del juez”.Por otra parte, reconoció al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio y a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y apoyo un gobierno de transición.