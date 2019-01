Vargas: Familiares denuncian detenciones “arbitrarias” de 25 personas

Credito: LVV

28-01-19.-“Ellos (la policía) estaban buscando culpables y agarraron a los primeros que se encontraron. En Barrio Aeropuerto no había ningún tipo de manifestación ni nada. En total se llevaron a cuatro jóvenes de la zona”.



La declaración la formula Edy Karina León Antón, quien se define como chavista y activista del partido del gobierno. “¿Cómo es posible que siendo comandito del Barrio Aeropuerto, de la UBCh, me esté pasando eso? Le pido al Gobernador y a Suárez que me busquen en las listas de las movilizaciones para las elecciones. No es justo que mi hijo esté preso siendo activista de este gobierno. Él salió a comprar pan ese jueves y el 23 de enero le tocó trabajar”.



León cuenta que su hijo Carlos Emilio Ochoa (21) lo aprehendieron a las 5:00 pm. “Salí de mi trabajo y fui hasta Guaracarumbo a buscarlo. Él estaba en la calle hablando con dos personas más y se lo llevaron. Fue golpeado y mucha gente del sector da fe que no tiene nada que ver con lo que lo acusan. Trabaja en el aeropuerto igual que yo”.



El caso de León es uno de los más de 25 que según el Foro Penal Vargas fueron capturados el jueves 24 de enero, después de los hechos violentos que se suscitaron en el estado, según refiere Mariana Palacios Magallanes, coordinadora de la ONG, quien califica las detenciones de “arbitrarias porque la mayoría fueron sacados de sus casas. Los menores de edad aprehendidos sí fueron liberados”.



Detalla que los procedimientos fueron liderados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se llevaron a cabo en sectores como La Páez, Punta de Mulatos, Calle Nueva, 10 de Marzo, Mirabal y Mare Abajo.



“A mis familiares



se los llevan porque yo caceroleaba”



Mientras que Uri Ramírez, quien vive en la urbanización Páez en Catia la Mar, señala que “mi sobrino y mi hijo fueron sacados de mi vivienda y golpeados brutalmente con cinco menores más cuando jugaban Playstation en la casa. Eso fue el 24 de enero a las 6:00 pm”.



Asegura que sus familiares, identificados como Brayan Delgado (19) y José Manuel Vásquez (22), son acusados de ser “guarimberos, traidores a la patria y terroristas en el expediente solo porque su mamá –que soy yo- no estoy con el proceso. Yo sí estaba caceroleando, pero ellos no. Los acusan de lanzar piedras y botellas. Les dieron cascasos, los golpearon y les quitaron los teléfonos y el Play”.



Agrega que en total se maneja una cifra de 30 detenidos, mientras que se desconoce el paradero de otros ocho.



“Mi nieto Jean Carlos Jiménez estaba en la plaza donde jugaban dominó. Es un muchacho sano. Se le acercó el procurador Pedro Rodríguez, que agarró a otros cinco jóvenes y los mandó a montar en una jaula. Subimos a buscarles las cédulas y cuando bajamos tenían un camión con cauchos, gaveras y demás cosas. Pero mi nieto no tenía nada encima”.



Así lo afirma Mirna Lugo, de Montesano, quien dice que los muchachos fueron sembrados. “A él se lo llevaron a las 4:00 pm del jueves. Él me ayuda a cuidar a mis demás nietos”.



Yorma Reyes dice que tanto su hijo de 16 años como su esposo, Jairo Bastardo (37), fueron capturados el jueves a las 4:30 pm en Barrio Aeropuerto, aunque posteriormente fue liberado el menor. “Él (adolescente) bajaba a buscar a su papá, que limpiaba un terreno abajo. Los maltrataron y lo quieren acusar de los actos vandálicos del 23 de enero. Le quitaron su teléfono celular”.



Al menos 50 familiares y amigos de los detenidos se encontraban este domingo en las afueras del Circuito Judicial Penal, en Macuto, donde serían presentados ante el Tribunal Quinto de Control. En la mayoría de los casos se desconocen los delitos que les imputan

