Ex ministro de Allende: “No pueden comparar a Maduro con Allende, en su gobierno no hubo un solo preso político”

Pedro Felipe Ramírez Credito: Web

26-01-19.-Pedro Felipe Ramírez, exministro de Salvador Allende y exembajador de Chile en Caracas, se refirió a la crisis que vive Venezuela luego de que el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentara como “presidente encargado” de la nación.



En conversación con Radio Pauta, Ramírez, quien al asumir el cargo diplomático en 2014 dijo que ‘no le constaba’ que en ese país se ‘violaran los Derechos Humanos’, hoy llamó a “no comparar” la figura de Allende con la de Nicolás Maduro, según difundió el diario La Tercera.



“En el gobierno de Allende no hubo un solo preso político”, expresó el diplomático quien fue ministro durante la Unidad Popular y que hoy califica la situación del país como “una dictadura”.



El exembajador relató un episodio ocurrido durante su instancia en Caracas cuando recibió al diputado opositor Freddy Guevara, lo que le costó duros cuestionamientos de parte del gobierno chavista y en particular del canciller Jorge Arreaza, quien lo cuestionó por reunirse con personas que estaban contra el ‘gobierno de izquierda’.



Yo les dije, ‘no se compararan ustedes con Allende’, porque en el gobierno de Allende no hubo un solo preso político. Y en segundo lugar cuando nosotros caímos presos (tras el golpe de Estado) trataron de descubrir cuánta plata nos habíamos robado del Estado chileno y no descubrieron nada y aquí han saqueado el estado venezolano en miles de millones de dólares



En abril del año pasado, Ramírez reveló a La Tercera que tras instalarse en Caracas su visión sobre el país cambió: “Venezuela hoy es una dictadura”, dijo, y comentó que su quiebre se produjo “a partir del momento en el que se desconoció la Asamblea Nacional”.