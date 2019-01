Foro Penal: 43 detenidos y más de 30 heridos por represión a manifestaciones

Foro Penal informa de 43 detenidos y “varios heridos” en las recientes protestas https://t.co/46RhHF5rAb pic.twitter.com/HuMriSzP2m — Reporte Confidencial (@RConfidencial) 23 de enero de 2019

La organización no gubernamental Foro Penal informó, este miércoles 23 de enero, de la detención de al menos 43 personas en Caracas y el estado Nueva Esparta que participaban en las protestas antigubernamentales de las últimas 48 horas en Venezuela.El director de la ONG, Alfredo Romero, indicó en la red social Twitter que solo en el oeste de Caracas son “más de 30 detenidos” los que han podido verificar desde que empezaron las protestas el pasado lunes.“Al menos 5 adolescentes se encuentran entre los mas de 30 detenidos por protestas en el oeste de Caracas desde el 21 de enero”, señaló.Romero explicó que estas manifestaciones, algunas de las cuales han sido repelidas por las fuerzas del orden con bombas lacrimógenas, han dejado “varios heridos” sin ofrecer mayores detalles.El abogado también indicó que, este martes 22 de enero, se registraron 13 detenciones en Nueva Esparta en medio de protestas antigubernamentales.Una fuente del Ministerio Público venezolano aseguró este miércoles a Efe que hasta las 13.00 GMT no manejaban información sobre detenidos, heridos o fallecidos.La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) informó más temprano que un joven de 16 años perdió la vida tras ser herido con arma de fuego en medio de una de estas protestas en la parroquia de Catia, en el oeste de Caracas.Cientos de caraqueños han protestado durante dos noches consecutivas en el marco del llamado de la oposición a no reconocer la legitimidad del gobernante Nicolás Maduro, a quien consideran un “usurpador” tras haber obtenido su reelección en unos comicios tildados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos países.El Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, reiteró que vigilará de cerca el desarrollo de las manifestaciones previstas para hoy en Caracas y en los 23 estados de Venezuela.