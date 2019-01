Colombia pide a Venezuela "respuesta concreta" sobre presencia del ELN en su territorio

En 2018, las cuentas del ELN también fueron suspendidas Credito: Twitter

21-01-19.-El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, pidió hoy una "respuesta concreta" a Venezuela sobre si hay o no miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su territorio, pues considera que el Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido "posiciones evasivas" frente al tema, reseña el diario colombiano El Espectador.



"Aprovecho esta oportunidad para reiterarle al Gobierno de Venezuela que estamos pendientes de la respuesta concreta con respecto a la presencia o no de miembros (de esa guerrilla) en su territorio", afirmó Trujillo en una rueda de prensa.



Autoridades colombianas aseguran que varios jefes del ELN se refugian en Venezuela y que en ocasiones los guerrilleros atacan a la Policía, la población civil, el Ejército, o la infraestructura eléctrica y petrolera y luego se esconden en el país vecino, cosa que ese grupo niega tajantemente. El mandatario Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, también negaron que el ELN se encuentre en sy país.



En varios pueblos del estado de Bolívar, los vecinos de la zona denuncian que la guerrilla colombiana actúa libremente y ponen sus propias normas. Como por ejemplo el horario de trabajo, de clases y hasta el tránsito de los residentes por las calles. Incluso, Javier Tarazona, director de la ONG Redes, denunció que el Eln, además de hacer propaganda y reclutamiento, cuenta con dos emisoras radiales y, en algunas zonas del país, entrega las cajas de comida CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), programa de alimentación del Gobierno de Nicolás Maduro. Desde 2018 han crecido las denuncias por ataques de esta guerrilla en minas venezolanas.



En ese sentido, la Cancillería ya había pedido a comienzos del mes al Gobierno venezolano "verificar la presencia y permanencia en su territorio" de varios jefes del ELN y, en caso positivo, hacer efectiva la circular roja de Interpol contra algunos de ellos.



"Con respecto a la solicitud concreta que de ser así procedan a poner en ejecución las órdenes de captura, aprehenderlos y ponerlos a disposición de las autoridades", señaló hoy el ministro.



Sin embargo, Trujillo dijo además que no han obtenido respuesta alguna por parte del Gobierno de Maduro.



"No hemos tenido respuesta en relación con este punto concreto de la presencia de miembros del ELN en Venezuela, han sido algunas posiciones evasivas", apostilló. Le recomendamos: El ELN opera en 12 estados de Venezuela: Insight Crime



En una nota verbal, enviada el 4 de enero por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, "el Gobierno de Colombia agradece la atención prioritaria que las autoridades venezolanas le puedan dar a la situación que se pone en su conocimiento".



Esa petición busca que Venezuela establezca si en su territorio están Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias "Antonio García"; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias "Pablito", y Rafael Sierra Granados, alias "Ramiro Vargas".



Los tres, junto con Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", y con Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", forman el Comando Central (COCE) del ELN, máxima instancia de mando de esa guerrilla.



El ELN perpetró el pasado jueves un atentado terrorista con carro bomba contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, de Bogotá, en el que murieron 21 personas, incluido el atacante, y 68 más quedaron heridas.