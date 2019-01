Canciller Arreaza: "Presidente Moreno ha incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador"

Credito: Archivo

Caracas, enero 21 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, señaló al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su gobierno de incitar "una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador", este domingo, 20 de enero.



A través de su cuenta en Twitter, @jaarreaza, el ministro expresó: "El presidente Lenín Moreno y su gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad e integridad de nuestros compatriotas. En Venezuela viven centenares de miles de ecuatorianos y jamás han sido discriminados".



Las declaraciones de Arreaza se dan luego de que el mandatario ecuatoriano informara que se conformarían "brigadas para controlar la situación legal" de los migrantes venezolanos en este país, tras el asesinato de una embarazada por parte de un venezolano.



"He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera", expresó el presidente Lenín Moreno en su cuenta en Twitter, @Lenin.



En el tuit, Moreno agregó que analizaban "la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país".



Cerca de la medianoche del sábado en Ibarra, un venezolano asesinó a cuchilladas a una ecuatoriana embarazada cuando estaba rodeado por policías que lo apuntaban con sus armas y que no actuaron para evitar el crimen, en plena calle.



Los hechos



En la ciudad ecuatoriana de Ibarra, provincia de Imbabura, un hombre apuñaló reiteradamente a una joven a la que mantenía como rehén a pocos pasos de varios policías armados, y posteriormente fue detenido.



Los hechos ocurrieron la noche del sábado 19 de enero en el centro de la ciudad. El agresor, identificado como Jordi Rafael L.G., de 22 años y nacionalidad venezolana, armado con un cuchillo sujetaba por el cuello a su víctima: Diana Carolina Rodríguez Reyes, también de 22 años.



Tras más de una hora de negociaciones infructuosas la Policía no evitó que Jordi Rafael cometiera el crimen. Rodríguez fue trasladada a un hospital donde falleció a consecuencia de las heridas. Más tarde se conoció que la joven era la pareja sentimental de su asesino y que se encontraba en el cuarto mes de gestación.



De momento se desconocen los motivos del crimen, pero la Fiscalía ha formulado cargos contra el agresor "por presunto delito de feminicidio". Los hechos ocurrieron en presencia de una multitud de personas, quienes exigían desesperadamente a los policías que abrieran fuego contra el atacante segundos antes de que este apuñalara a su novia. Tras el homicidio los presentes intentaron linchar al agresor, pero los uniformados usaron gas lacrimógeno para dispersar a los enfurecidos testigos.



El procedimiento policial en este caso ha indignado a la sociedad ecuatoriana. La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó lo ocurrido en Ibarra de un "horror inaceptable", y que "la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza" por parte de la Policía. La ministra además anunció que se ha decidido el cambio de gobernador y jefe de Policía en Imbabura, así como el "envío inmediato de fuerzas especiales" a Ibarra, ya que la ciudadanía había convocado una marcha para este domingo.



Por su parte, los familiares de Rodríguez Reyes han pedido que se haga justicia, pero al mismo tiempo instaron a no politizar este caso. Asimismo revelaron que agresor y víctima vivían juntos y que Diana estaba embarazada de su atacante.