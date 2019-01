(VIDEO) Foro Penal a la AN: “No se puede conceder la amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad”

#EnVivo Foro Penal llama a víctimas de derechos humanos a debatir sobre Ley de Amnistía https://t.co/b1NiJg7PVU — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 18 de enero de 2019

18-01-19.-El director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero advirtió durante una rueda de prensa que no puede haber impunidad con una ley de amnistía cuando se inicie el gobierno de transición en el país, que termine favoreciendo a aquellos quienes cometieron violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.En ese sentido, el abogado de la ONG Gonzalo Himiob señaló que la amnistía propuesta por la Asamblea Nacional debe ajustarse a pautas internacionales.“No se puede conceder la amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad”, explicó.Aclaró que una cosa es la amnistía y otra cosa es el otorgamiento de beneficios procesales como parte de una transición, destacando que se suele caer en confusión con las medidas pero haciendo énfasis en que son dos mecanismos distintos.También mencionó que el Foro Penal presentó una propuesta de amnistía a la AN que no fue tomada en cuenta, por lo cual hizo un llamado a los parlamentarios a que el contenido de la ley se discuta con los expertos y la sociedad civil antes de que sea promulgada.La ONG instó a las víctimas de derechos humanos a debatir sobre Ley de Amnistía. Así, plantea que se incluya a todas las víctimas y a la citada ONG en el debate paralamentario sobre el marco jurídico para evitar impunidad y rechazo popular a una iniciativa que, bien llevada, pueda tener resultados desencadenantes.