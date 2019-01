Diosdado Cabello dice que jueces y fiscales ya abrieron una averiguación formal para investigar "lo que ocurre en la AN"

Diosdado Cabello Credito: Archivo

17-01-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo este miércoles que los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le informaron que abrieron una "averiguación formal" tras la controversia entre Nicolás Maduro y la oposición, que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato del actual mandatario, reseñó la agencia Efe.



"Me notificó el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, que ya habían sido designados los jueces, y el señor fiscal que ya habían sido designados los fiscales para abrir una averiguación formal por todo lo que está ocurriendo" en la Asamblea Nacional, señaló Cabello durante su programa semanal de televisión.



"Aquí nadie se desespere, calma, cabeza fría, los que están desesperados son otros, nosotros estamos ganando", dijo .



Maduro juró el pasado jueves ante el TSJ un nuevo mandato presidencial de 6 años, cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.



El mandatario ganó con holgura los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso del antichavismo por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados sus principales dirigentes.



Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no reconocen la legitimidad de su segundo término, que lo mantendrá en el cargo, al menos, hasta 2025.



La oposición, en tanto, decretó el martes desde el Parlamento que Maduro usurpa el poder desde el 10 de enero, cuando se juramentó para otros 6 años.



Además, el Legislativo acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno de Maduro disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la "reinserción" de los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional, roto según el antichavismo.



Con todo, las decisiones del Parlamento no son atendidas por la rama Ejecutiva del país desde que fuera declarado en desacato a principios de 2016 por el Supremo, y solo semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.



Maduro, por su parte, ha desestimado las acciones del Legislativo y hoy puntualizó que fue elegido con "las mismas autoridades, los mismos centros de votación (y) las mismas máquinas" que se usaron en los comicios de 2015, que entregaron el control del Parlamento al antichavismo.