Exministro García Plaza: “Estructura de inteligencia y represión” del presidente Nicolás Maduro “comienza a colapsar”

Hay @NicolasMaduro tu estructura de inteligencia y represión ( tu arma principal) comienza a colapsar. Como es que los funcionarios que se supone protegerían al Presidente interino de un magnicidio fueron destituidos ? Tu libreto no cuadra. https://t.co/qFX36YuLs7 — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de enero de 2019

Carajo @NicolasMaduro ayer anunciaste un nuevo diálogo ante los representantes de la Naciones Unidas en Vzla y tu primera acción fue mandar a detener al Presidente Interino de Vzla? Por eso ya nadie te cree. Mosca @vladimirpadrino que el próximo podrías ser tu.. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de enero de 2019

.@NicolasMaduro comenzó en efecto de la bola de nieve (osea el reconocimiento del nuevo Presidente Interino de la Rep Bolivariana de Vzla y por ende tu desconocimiento) y lo más interesante es que se inició desde las bases. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de enero de 2019

Tenemos que reconocer la valentía del Presidente Interino Guaido, que decidió asumir de derecho una responsabilidad tan difícil y peligrosa, como lo es, liderar la transición hacia la democracia y la recuperación económica de Vzla. El solo hecho merece respeto y admiración. — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) 13 de enero de 2019

14-01-19.-El exministro de Transporte Acuático y Aéreo y Alimentación, Hebert García Plaza, señaló este domingo a través de su cuenta en la red social Twitter que la “estructura de inteligencia y represión” del presidente Nicolás Maduro “comienza a colapsar”.Asimismo, indicó que “¿cómo es que los funcionarios que se supone protegerían al presidente interino de un magnicidio fueron destituidos? Tu libreto no cuadra“.Cuestionó que Maduro el sábado anunció “un nuevo diálogo ante los representantes de la Naciones Unidas en Venezuela y ¿tu primera acción fue mandar a detener al presidente interino del país? Por eso, ya nadie te cree. Mosca Valdimir Padrino López que el próximo podrías ser tú“.“Nicolás Maduro, comenzó el efecto de la bola de nieve (o sea, el reconocimiento del nuevo presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela y por ende tu desconocimiento) y lo más interesante es que se inició desde las bases“, destacó.“Esto no lo para nadie, la gente quiere un cambio, que mejore sus condiciones de vida y no que los use y los trate como esclavos. Queremos derechos plenos a elegir, pensar lo queramos y vivir en paz“, expresó.García Plaza reconoció “la valentía del presidente interino Guaidó, que decidió asumir de derecho una responsabilidad tan difícil y peligrosa, como lo es liderar la transición hacia la democracia y la recuperación económica de Venezuela. El solo hecho merece respeto y admiración”.“Y eso ya es reconocido por la población civil y militar venezolana, el hecho de ser un joven que nació y se formó aprendiendo de los errores de la llamada revolución y por ser un ciudadano puro, resulta difícil su descalificación para Nicolás Maduro y su régimen. Exitos”, agregó.