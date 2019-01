Nueva cifra de presos políticos en Venezuela se ubica en 281 detenidos, según el Foro Penal Venezolano

#13Ene Luego de algunas nuevas encarcelaciones esta semana son 281 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para au verificación /// According to @foropenal updated list there are 281 #PoliticalPrisoners in #Venezuela pic.twitter.com/FSf7OYIadH