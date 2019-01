Colombia: Hallan a dirigente social asesinado en Nariño

#AsesinanLíderSocial. En #Colombia continúa el genocidio contra el movimiento social. El cuerpo de Faiber Manquillo, dirigente campesino, fue encontrado en zona rural de Nariño, estaba desaparecido desde el 26 de diciembre #NosEstánMatando @teleSURtv pic.twitter.com/0rhjh9DoDd — Paola Fernandez (@Paola_teleSUR) 12 de enero de 2019

12 Enero 2019 - Faiber Manquillo, de 30 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de diciembre y no se sabía nada sobre su paradero desde entonces.Las autoridades colombianas localizaron este viernes el cuerpo sin vida del dirigente campesino Faiber Manquillo, un líder social de Mercaderes (Cauca) que permanecía desaparecido desde el 26 de diciembre, en la zona rural de Nariño.Se trata del tercer líder social asesinado durante el transcurso de 2019 en el suroccidente colombiano. La versión preliminar dice que aún no se reportaron capturas por el fallecimiento de Manquillo, de 30 años de edad.Faiber Manquillo Gómez había sido reportado como desaparecido desde el pasado 26 de diciembre y no se sabía nada sobre su paradero desde entonces. Sus familiares, pensaban que el joven había sido secuestrado.El cuerpo, que apareció en el municipio de El Rosario, Nariño, a tan solo dos horas de su lugar de residencia, fue encontrado, gracias a una fotografía que familiares y amigos habían compartido en Facebook y que permitió que una funcionaria de la Defensa Civil de Nariño les informara la trágica noticia.“A él lo habían encontrado el pasado 27 de diciembre y fue enterrado al otro día”, señaló Heriberto Antonio Echavarría, líder de la zona.El hombre apareció con varios impactos de arma de fuego, pero aún se desconocen los móviles de este crimen.Masacre en JamundíOtro de los hechos de consternación en Colombia ocurrió en la zona de Jamundí, uno de los 42 municipios que conforman el Valle del Cauca, luego de que las autoridades locales encontraran cuatro cadáveres a unos 300 metros del parque de San Antonio del municipio.De acuerdo con las declaraciones del coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, los cuerpos habrían sido arrojados de un vehículo en horas de la mañana de este viernes.Aún no se han podido identificar los cuerpos de los cuatro hombres. Sin embargo, las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para esclarecer lo sucedido.