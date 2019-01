Madre de joven venezolana violada y asesinada en Dominicana: “Los que mataron a mi hija son venezolanos”

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Los-que-mataron-a-mi-hija-son-venezolanos-20190111-0030.html Credito: Panorama

11-01-19.-Yoleida Alviarez Trenz, madre de la joven asesinada en Dominicana, Keyla Alviarez, declaró para el portal de noticias El Estímulo, que, quienes le quitaron la vida a su hija fueron dos venezolanos que ella había contratado para el trabajo de la instalación de un negocio en ese país.



“Los muchachos que mi hija contrató para que ayudaran en el local y a instalar el kiosco fueron quienes la mataron (…) la violaron y me la botaron por ahí. Yo la llamaba y contestaba, tampoco le llegaban los mensajes. Yo estaba angustiada y como madre uno presiente. Al final llega la noticia de que la habían matado. Su carita estaba desfigurada. Quienes la mataron eran venezolanos, no sé qué le paso a esos muchachos”, reseñó El Estímulo en su página web.



La tachirense tenía cerca de cinco años viviendo en la nación centroamericana , precisó la madre.



“Viví con ella un poco más de un año. Estoy recién llegada al país. Me regrese porque Keyla viajaba próximamente a Estados Unidos. El novio de ella, con quien se iba a casar, es de esa nación y se iban a mudar para allá. De hecho él no se encontraba en República Dominicana cuando a ella la asesinan porque estaba en Estados Unidos arreglando todos los papeles para la boda. Lo sorprendió a su regreso la noticia de la muerte de Keyla”, destacó.



Dijo desconocer detalles de la investigación en el caso del asesinato, pero aseguró que los jóvenes que le dieron muerte a Keyla son de nacionalidad venezolana. Uno de ellos se encuentra detenido por las autoridades del país caribeño y están tras la búsqueda de una segunda persona.



A Keyla la encontraron muerta debajo de un puente estaba con su ropa rasgada y con signos de estrangulamiento al parecer con un cable.

