Alarmante violencia contra la mujer en Colombia

Credito: PL

23 Dic. 2018 - En lo que va de año han sido asesinadas más de 800 mujeres en Colombia y más de 103 mil han sufrido diferentes tipos de violencia, reveló el Instituto Nacional de Medicina Legal.



'La pandemia de la violencia que durante toda la vida se ha ejercido sobre nuestros cuerpos y mentes debe cesar ya y este es un compromiso que debemos asumir todos, no solo el Estado, sino la sociedad en general', apuntó la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.



Admitió la vicemandataria que la violencia contra las mujeres en Colombia aumenta cada año de modo alarmante.



'Somos 50 millones de ciudadanos que debemos reaccionar siempre contundentemente cuando haya violencia contra la mujer, los niños, los ancianos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. No más violencia de ninguna naturaleza contra ningún colombiano', dijo



En opinión de Miguel Ángel Murcia, estudiante de Medicina de la Universidad de Los Andes, hay que pronunciarse con fuerza contra las diversas expresiones de violencia que están destruyendo la sociedad.



Murcia es víctima de una atroz dinámica, socialmente aceptada en la cotidianidad a partir de las matrices socioculturales dominantes: Su madre murió asesinada por su padre.



'Mi mamá -relata- vivía con una camisa de fuerza, su realidad estaba limitada por un hombre, el que ella eligió para vivir el resto de su vida y que era su más grande freno'.



'Ese hombre llenó su existencia de miedos e inseguridades, cargó su mundo de violencia; ese hombre que ella un día eligió terminó por arrebatarle la vida.'



El testimonio del joven estudiante de Medicina es solo uno entre miles de vivencias desgarradoras de la sociedad colombiana.



Registros de organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que en Colombia desde 2013 a la fecha se han presentado más de seis mil feminicidios.



Recientemente Victoria Sandino, legisladora del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) lideró una audiencia pública sobre el tema en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.



'El Estado es responsable de garantizar a niñas y mujeres una vida libre de violencias', opinó la congresista de la FARC.



Señaló la también dirigente del Consejo Político Nacional de la agrupación 'fariana' que el feminicidio está motivado por el odio, desprecio, sentido de propiedad o placer, por lo que instó en tal sentido a combatir los prejuicios sociales y culturales que favorecen la impunidad.



Según estadísticas oficiales, en más del 40 por ciento de los casos de feminicidios en Colombia el agresor fue la pareja o expareja sentimental de la víctima.



Las supuestas causas que desencadenaron los ataques se clasificaron del siguiente modo: 59 por ciento por intolerancia o machismo; 21 por ciento por celos, desconfianza o infidelidad, y 13 por ciento por alcoholismo o drogadicción.



Otra de las recurrentes formas de violencia contra la mujer colombiana es la extendida esclavitud sexual.



Este año se han reportado más de 17 mil denuncias relacionadas con actos de abusos y explotación sexual, en los que el 87 por ciento las víctimas son niñas y adolescentes.



La violencia contra la mujer tiene rostro de niña en Colombia.



En octubre pasado la Fiscalía y la Policía de Colombia desarticularon una banda criminal que habría obligado a más de un centenar de niñas y adolescentes al ejercicio de la prostitución.



Mario Gómez, fiscal colombiano para temas de infancia y adolescencia, dijo que la estructura criminal reclutaba a jóvenes vulnerables entre 15 y 19 años de edad de los departamentos Caldas, Chocó y Valle del Cauca.



'El material probatorio y los testimonios de varias víctimas, que después de 10 años decidieron revelar la cantidad de atrocidades que enfrentaron, pusieron al descubierto los roles cumplidos por esta red de trata de personas', señaló el ente acusador.



A las menores se les prometía trabajo en Trinidad y Tobago como meseras, enfermeras o niñeras y cuando llegaban a Puerto España las despojaban de sus documentos y las encerraban en habitaciones donde eran explotadas sexualmente.



Quienes se rebelaban eran denunciadas a la policía local de Puerto España como ingreso ilegal al país y paraban en la cárcel.



Y hace menos de una semana se hizo público otro modus operandi similar, cuando las autoridades colombianas, en coordinación con la Guardia Civil Española, desarticularon otra red de explotación sexual de menores.



Esa estructura criminal reclutaba niñas y adolescentes de departamentos del centro y occidente del país para someterlas a explotación sexual en España.



Las víctimas vivían en condiciones muy difíciles en el país sudamericano y se les engañaba ofreciéndoles trabajo como camareras u otros similares en la nación ibérica, donde al llegar eran obligadas a prostituirse.



El desmantelamiento de la red se pudo lograr gracias al testimonio de una joven que pudo escapar del encierro y narró los vejámenes que sufrió junto a sus compañeras.



Entre abril del 2016 y abril del 2018, la Fiscalía de Colombia conoció de 488 casos de trata de personas, concentrados en Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia.



Sin embargo, Naciones Unidas indica que las cifras sobre la explotación sexual en el mundo tienen un evidente subregistro.



Por cada caso de trata de personas reportado, puede haber 20 víctimas más, cuya situación se desconoce, reflejan datos de la ONU.



Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres Colombia, comentó al diario local El Espectador que aunque hay buenas leyes en Colombia contra la violencia a la mujer y contra el delito del feminicidio en particular, aún hace falta mayor financiación y respaldo de organismos en torno a lo que calificó de pandemia.



Considera la funcionaria de la ONU que las cifras de violencia contra la mujer en Colombia son inaceptables.



Una de cada tres mujeres ha sufrido alguna forma de violencia y esto no lo va a resolver un Gobierno solo. Por eso el llamado que hacemos desde ONU Mujeres es que exista una sumatoria de todos los actores públicos, privados, la cooperación internacional, la academia y las organizaciones para que este cambio ocurra, afirma.



Hay otros factores que la abogada colombiana Cristina Rosero pondera: el silencio cómplice de la sociedad y la inoperancia de la justicia.



Sobre la impunidad que rodea al feminicidio la jurista manifiesta que las sentencias contra agresores son pocas, situación que socava la confianza en las instancias judiciales.



Basta un ejemplo: En octubre se cumplieron seis años de un hecho que conmocionó al país: el hallazgo en el departamento de Boyacá de una maleta que contenía el cuerpo sin vida y con señales de tortura de Andrea Marcela García, una niña de 12 años.



Su padre, Enfelberto García, dijo que aún la familia está esperando por la actuación de la justicia y pidió que se persista con la investigación para dar con los responsables del asesinato de su hija.



Sobre el subregistro de casos, Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, comentó que muchas agresiones no se conocen por el temor que sienten las víctimas de hacer la denuncia.



'Muchas mujeres que habían sido agredidas y las habíamos estudiado en la parte clínica, luego llegaban como cadáveres producto de la agresión', acotó Valdés.



Inclusión de políticas de no violencia contra las mujeres en el currículo obligatorio de todas las carreras universitarias, en los niveles educativos primarios y secundarios, como prioridad de políticas públicas obligatorias es otra de las aristas demandadas por los expertos.



Se requiere implementación inmediata de las leyes de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, coinciden especialistas en la temática de género.



La escritora colombiana y víctima de maltratos en su infancia, María Victoria Zambrano, sentencia que para generar transformaciones en la perspectiva de las violencias, es perentorio que estas se acepten y reconozcan socialmente, por más dolor que tal verdad provoque.

