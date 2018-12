Sidoristas exigen liberar a trabajadores encarcelados

Leonardo Azócar, de Sutiss, exige la liberación de los sindicalistas y trabajadores presos Credito: Prensa Sutiss

Ciudad Guayana.- Más de 100 días llevan secuestrados y encarcelados Rubén González y José Hidalgo, entre otros trabajadores y dirigentes sindicales, que protestaban contra el Gobierno para exigir las reivindicaciones de los contratos colectivos de las empresas básicas de Guayana.



Hoy, Leonardo Azócar, secretario de Trabajo y Reclamos de Sutiss, exige al presidente de la República buscar el diálogo y no tratar a los sindicalistas como delincuentes comunes, ya que lo único que buscaban los representantes de Ferrominera y Venalum era respeto a los beneficios laborales y una mejor calidad de vida para las familias de los trabajadores.



“Desde el Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares rechazamos contundentemente la detención por parte del DGCIM de los trabajadores y dirigentes sindicales que estaban protestando para que sean respetados los contratos colectivos de las empresas básicas de Guayana”, manifestó Azócar en defensa de González e Hidalgo.



Ambos, junto a otros cuatro, fueron enviados a La Pica, en el estado Monagas, tras una privativa de libertad considerada absurda, mientras que otros nueve permanecen en El Dorado, estado Bolívar.



“El Gobierno nacional debe sentarse con toda la clase trabajadora de Guayana y del país, si es necesario, y mediante el diálogo llegar a un entendimiento tal como lo estamos haciendo desde Sidor, donde estamos buscando reivindicar nuestros beneficios y a su vez tener una empresa productiva”, añadió.



Reiteró el dirigente sindical que la única manera para salir de esta crisis que está viviendo el país es poner a producir a todas las empresas, pero en armonía con la clase obrera y sus líderes sindicales, de cualquier ideología política, siempre en el marco del respeto y el entendimiento.



Desde Sutiss rechazaron contundentemente la detención de los compañeros y más aún que sean tratados como delincuentes comunes, al ser trasladados a las cárceles más peligrosas del país, poniendo en riesgo su vida.



“Señor presidente Nicolás Maduro, escuche a toda la clase trabajadora y deje en libertad a estos padres de familia para que puedan pasar las navidades con sus seres queridos. Los trabajadores y sindicalistas no somos guarimberos y no estamos intentando tumbar gobiernos. Fuimos elegidos para defender los beneficios de los trabajadores y esos es lo que estamos haciendo”, enfatizó.



Convocó a las fuerzas laborales a construir el país que queremos desde Guayana, la alternativa no petrolera “que tanto estamos necesitando para salir de esta crisis que atravesamos todos los venezolanos”.