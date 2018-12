Delegación del pueblo mapuche de Chile se reunieron con el presidente de la ANC

#EnFotos ???? | "Manifestamos públicamente nuestra solidaridad con la lucha por el reconocimiento de su identidad cultural y demás reclamos históricos", expresó constituyente @Adan_Coromoto a representantes mapuches que visitaron Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, en Caracas pic.twitter.com/3uoEVI5Fd1 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 14 de diciembre de 2018

14 Dic. 2018 - Una delegación del pueblo mapuche de Chile fue recibida por el presidente de la ANC de Venezuela, Diosdado Cabello, en la sede de la Cancillería.El Gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con el pueblo mapuche de Chile, durante una reunión que sostuvieron con líderes de la etnia.En la sede de la Cancillería, en la ciudad de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, recibió a la delegación mapuche.“Hoy nos honra su presencia y queremos dejar nuestro respaldo a la etnia mapuche. Almagro debe enterarse de los atropellos que reciben los Mapuche, no solo en Chile sino también en Argentina”, afirmó el funcionario venezolano.Cabello mostró su solidaridad y apoyo con el pueblo mapuche, a quienes aseguró que lo que no quieren que salga en Chile, en Venezuela se saca a la luz.En ese sentido, el dirigente venezolano recordó el caso del joven mapuche asesinado por Carabineros, “a quien no se hizo justicia y además recibe amenazas”.Instó a los mapuches a sentirse como en su tierra, al tiempo aseveró que lo mismo que ellos sufren lo padecieron los indígenas en Venezuela durante siglos, hasta que el comandante Chávez en el año 1999 lo integró y reconoció su valor.Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó que es un honor haber compartido con la delegación mapuche de Chile.“Toda nuestra solidaridad con sus causas y luchas. Nuestro respeto y compromiso siempre. ¡ NEWEN marichiweu!”, expresó Arreaza en su cuenta de Twitter.