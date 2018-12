RSF pide liberación inmediata de periodista alemán Billy Six, preso en Venezuela

El periodista alemán independiente Billy Six Credito: DW

13-12-18.-El periodista alemán independiente Billy Six, que trabaja para las publicaciones conservadoras de derecha "Junge Freiheit" y "Deutschland Magazine", permanece desde mitades de noviembre de 2018 en una cárcel venezolana.



Entre otros cargos, al periodista alemán Billy Six se lo acusa en Venezuela de rebelión y espionaje, y su proceso judicial se adelanta en un tribunal militar, hecho que la ONG Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, calificó como "un despropósito".



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania ya tomó conocimiento del caso, y la embajada alemana en Caracas puso en marcha el asesoramiento consular de Six. La organización "Reporteros sin Fronteras" exige su liberación inmediata.



Al reportero, de 32 años, no se le permite el contacto con el exterior y tampoco contar con un abogado civil propio, según "Reporteros sin Fronteras", y le esperan hasta 28 años de prisión. "Más allá de sus opiniones personales, Six tiene derecho, como todo periodista, a informar en todas partes libremente y sin miedo a ser perseguido y encarcelado", dijo Christian Mihr, director de la sección alemana de esa organización. Por eso, añadió, "Reporteros sin Fronteras está trabajando para lograr su libertad, como lo haría con cualquier otro periodista".



Billy Six es un periodista, escritor y documentalista que ha narrado conflictos y crisis de al menos 70 países, entre ellos Libia, Ucrania y Siria.



En este último país estuvo detenido por las fuerzas de seguridad del Estado entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, según reveló el propio periodista en 2016 al canal en Youtube "Los ojos de la guerra".



Proceso militar "ilegítimo"



"Un tribunal militar está sometiendo a un civil, lo que a todas luces no resulta legal ni legítimo", señaló respecto del caso, en una conversación telefónica con la agencia EFE, Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa de observación social de Espacio Público, el 30.11.2018.



El tribunal, dijo, disponía de "algunos días" para probar los cargos contra el periodista, añadió en ese momento Rodríguez.



Según medios locales, el comunicador fue detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en un bar de la deprimida localidad de Los Taques, en el estado de Falcón (noroeste).



Se encontraba allí para documentar la crisis y emigración de venezolanos, fenómenos que ya constató en diciembre de 2017 y en junio de este año, de acuerdo con los videos subidos a su cuenta de Youtube.



Rodríguez también dijo que se manejan dos hipótesis sobre la detención del comunicador alemán: que hizo una fotografía "cercana" al presidente Nicolás Maduro y que se encontraron archivos "sospechosos" en su teléfono móvil.



Añadió que la detención cuando se ejerce la libertad de expresión debe ser "el último recurso", al tiempo que instó al Estado venezolano utilizar esta medida con "plena legalidad y garantías", lo que no cree ocurra en este caso.



Según la ONG, Billy Six está recluido en la sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, más conocido como El Helicoide, está incomunicado, se presume que se le asignó defensa pública y de acuerdo con algunas versiones padece dengue, una enfermedad infecciosa y potencialmente mortal transmitida por mosquitos.



CP (efe, epd)