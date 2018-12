(VIDEO) Consejo de Caciques del Pueblo Pemón calificó a Padrino López de "cobarde y mentiroso"

Credito: Captura

12-12-18.-Consejo de Caciques del pueblo pemón pemón rechazó este martes las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que los hechos sucedidos el pasado sábado en el parque Canaima se produjeron por causa de un enfrentamiento armado.



Los indígenas calificaron de cobarde y mentiroso a Padrino López por anunciar al país que la persona que murió a manos de un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaba armada.



"Queremos desmentir las declaracioness del ministro Vladimir Padrino López. Él dice que se realizó una operación militar después de cuatro días del suceso. Se le considera un cobarde por haber negado la responsabilidad del gobierno venezolano desde el primer día", indicaron.



Sostuvieron que los indígenas no tienen armas y por ende no hubo un enfrentamiento con las autoridades.



"¿Quien maltrató a los indígenas y se llevó las pertenencias de los hermanos indígenas? Es un ministro colonizador y ladrón. Él dice que se está llevando un diálogo con los pueblos indígenas y que no es una operación militar lo que sucedió en el Carrao. A parte de cínico es un mentiroso", señalaron.



“La fuerza armada bolivariana es protector de su pueblo y no su verdugo y asesino”, recordaron