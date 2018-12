Familia del periodista alemán detenido en Venezuela dice que lo acusan "por espionaje"

El periodista alemán Billy Six Credito: AFP

12-12-18.-El periodista independiente alemán Billy Six ha viajado por el mundo con una videocámara en la mano pidiéndole a la gente, que vive en regiones en guerra y conflictos, que le cuente sus historias.



Pero cuando puso su lente en Venezuela para documentar el colapso económico y la migración en masa del país socialista terminó tras las rejas con cargos que su familia dijo incluyen espionaje, acusaciones que rechazaron, reseño AP.



"Él nunca tocó un arma, nunca se unió a ninguna manifestación", comentó su padre, Edward Six. "Solo estuvo en las calles. Habló con todas estas personas normales. Les preguntó cosas y publicaba eso en internet".



Las autoridades venezolanas todavía no han comentado sobre el arresto, que ocurrió hace tres semanas, lo que dejó a la familia del alemán buscando respuestas y a los diplomáticos alemanes sin información. Hasta ahora, no han podido visitar al periodista de 31 años, recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, donde está detenido junto con algunos de los oponentes más estridentes del gobierno.



El caso ha preocupado a los grupos de libertad de prensa.



Si bien el Gobierno de Nicolás Maduro tiene poca tolerancia con la cobertura crítica por parte de la prensa local, los periodistas extranjeros que cruzan algunos límites con funcionarios generalmente no reciben el mismo trato. En el pasado, los reporteros extranjeros, como Six, que no estaban acreditados pasaban pocos días detenidos y luego eran expulsados del país.



El padre del alemán dijo que las autoridades notaron a su hijo por primera vez el 16 de noviembre, durante el allanamiento de un club nocturno en la localidad petrolera de Punto Fijo. Six no tenía a la mano su pasaporte, por lo que las autoridades lo escoltaron a su hotel para interrogarlo, de acuerdo con su padre, quien rechazó decir cómo sabía los detalles de la difícil situación de su hijo.



Al siguiente día, un equipo de 15 agentes, dos vestidos como civiles y el resto armados y con equipo de fuerzas especiales, lo sacaron de su hotel. Posteriormente, fue acusado de espionaje, rebelión y violar una zona de seguridad, y desde entonces ha permanecido aislado, según su padre, que agregó que no han lastimado a su hijo.



El padre del periodista cree que las autoridades están usando como evidencia en el caso una fotografía que su hijo tomó de Maduro en un mitin realizado en mayo en Caracas. Pero Edward Six dijo que la fotografía fue tomada desde detrás un perímetro de seguridad lejos del mandatario.



El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una petición en busca de comentarios.



En Berlín, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el viernes que no podía dar detalles sobre el caso debido a leyes de privacidad.