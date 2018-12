(VIDEO) Bachelet anuncia que antes de visitar Venezuela viajará una misión de su oficina de DDHH de la ONU

Alta Comisionada @mbachelet en foro de @casaamerica: Hablamos con Jorge Arreaza sobre cuándo y en qué condiciones puede ir primero una misión de la Oficina @ONU_derechos a Venezuela, para que luego se genere una visita mía al país. pic.twitter.com/2YDLqr0izd — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 11 de diciembre de 2018

11-12-18.-La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, participó en la asamblea de Casa de América, instancia en la que se refirió a la situación de Venezuela, Nicaragua, la caravana de migrantes que se dirige a la frontera de México con Estados Unidos y el flujo migratorio hacia los países de América del Sur.Bachelet anunció que previo a su visita a Venezuela, viajará una misión de la oficina de Alto Comisionado de DD.HH de la ONU para hacer un balance de la crisis humanitaria que afecta al país caribeño bajo el régimen de Nicolás Maduro.“Tuvimos ocasión el día de ayer de conversar con el ministro Arreaza, para mirar cuando y en que condiciones pueda ir primero una misión de la oficina para que luego se genere una visita mía para luego ver el tema de los derechos humanos”, aseguró la ex Jefa de Estado.La ex Mandataria de Chile no precisó fecha y dijo que los detalles los está conversando con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.