Un ataque sexual sería el móvil del femicidio de la venezolana Carla Stefaniak en Costa Rica

Diciembre 08 de 2018.- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este miércoles que un ataque sexual sería el principal móvil del crimen de la turista venezolana-estadounidense Carla Stefaniak, cuyo cuerpo fue localizado el lunes anterior en San Antonio de Escazú, San José.

Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, manifestó que de momento solo tienen un sospechoso, que es un guarda del hotel Le Mas de Provence, de apellidos Espinoza Martínez. "En principio parece ser que el motivo tiene contenido sexual, por ahora solo hay un sospechoso, pero seguimos investigando el caso, reentrevistando personas, haciendo análisis y con presencia en el lugar para definir si se trata solo de un sujeto o de varios", afirmó Espinoza.

En este sentido, detalló que dentro de la habitación donde se hospedó la venezolana fueron hallados rastros de sangre, muestra de los actos de violencia que se presentaron. Según reseñó La Nación, Espinoza agregó que no pueden afirmar de que la mujer estuvo raptada o encerrada en el inmueble por muchos días, ya que el estado del cuerpo muestra afectaciones por factores temporales y climatológi"Localizamos sangre en varias partes internas del apartamento en el que estuvo ella (la venezolana), en el del sospechoso no. Estamos tratando de hacer todos los rescates posibles de videos, propiamente del hotel no tenemos ninguno todavía y hemos hecho entrevistas a personas cercanas al sospechoso", aseguró el funcionario.

"Los hechos que se investigan ocurrieron entre la noche del 27 de noviembre y la madrugada del 28, en un hotel de Escazú cuando, al parecer, Espinoza Martínez aprovechó el acceso que tenía a las habitaciones para ingresar al cuarto de la victima (…) Se presume que, con un arma punzocortante y un cable, el imputado acabó con la vida de la extranjera y semienterró el cuerpo", indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Es importante destacar que de momento no han podido dar con las pertenencias de la víctima; Sin embargo, mientras el director del OIJ brindaba declaraciones, la Policía Municipal de Escazú informó de que se ubicaron algunos objetos que podrían ser de la extranjera. "En la zona montañosa, cercana al lugar del hallazgo del cuerpo, se habían divisado movimientos extraños días atrás, por lo que se ingresó al sitio y se ubicaron tres diferentes puntos con artículos de mujer y documentación. Custodiamos la escena para protección de las evidencias y se coordina con la Policía Judicial", precisó ese cuerpo policial.

Causa de muerte

Por su parte, el jefe de Medicina Legal, Franz Vega, dijo que la causa de la muerte fue una "luxación de vertebras", que es una quebradura hecha posiblemente aplicando un candado chino. También detalló que la mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza, brazos y piernas, así como heridas de arma blanca en la cara.

El especialista explicó que las autopsias médico legales en estos casos son complejas y que deben ajustarse a protocolos nacionales e internacionales.

Aclaró que cuando el cadáver es ubicado en estado de descomposición no es posible que los familiares hagan un reconocimiento inmediato y fue por ese motivo que el padre de la mujer, Carlos Caicedo, ingresó a Medicatura Forense hasta las 8:00 de la noche del martes.

"El protocolo exige una primera identificación por huellas, luego por patrones dentales y por último de ADN. En este caso esperamos el aporte de huellas del FBI para cotejarlas con las que nosotros recabamos, eso se dio anoche (martes) y fue cuando confirmamos que se trataba de Carla Stefaniak.

Añadió que las heridas recibidas por Stefaniak fueron producidas al momento de su muerte y tenían varios días de hechas. Sin embargo, destacó que no podía precisar cuantos. Vega también dijo que están realizando un "frotis genital" y de otras áreas (toma de muestras) para determinar en las próximas semanas si ella fue violada. Además, reconoció que el cuerpo estaba semidesnudo.

"Los resultados estarán en las próximas semanas para tener certeza, pero cuando el cuerpo está en avanzado estado de putrefacción se dificultan los hallazgos", afirmó el jefe de Medicina Legal.