(VIDEO) Periodista del portal Punto De Corte fue agredida e interrogada por la DGCIM

Testimonio de una señora que esperaba cobrar la pensión, mientas oficialistas marchaban en conmemoración a los 20 años de la elección de Chávez. La dgcim me borro el resto del material #6Dic pic.twitter.com/NTG2ZC0z4P — María Alejandra López P. (@Mariale_Info) 6 de diciembre de 2018

Caracas, 06 de diciembre de 2018. La periodista del portal Punto de Corte, María Alejandra López, fue agredida este jueves en la tarde por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, mientras cubría la marcha oficialista que se realizó en Caracas, para celebrar los 20 años del triunfo de Hugo Chávez Frías.Con rasguños en su cuello, luego de ser agredida física y verbalmente por funcionarios vestidos de civil y sin identificación visible, relata que durante el trayecto de la marcha, recababa imágenes y testimonios de los asistentes a la actividad pro-gobierno.Al pasar la marcha frente de una cola de personas de la tercera edad -esperaban el pago de sus pensiones-, una de las mujeres en la cola, le solicita a la trabajadora de la prensa “Yo quiero decir algo…”. López, en ejercicio de su profesión documentó el testimonio.Al terminar de grabar y llegando a la Asamblea Nacional, varios hombres la rodearon y le pidieron el teléfono insistentemente, y uno de ellos la encaró: “Vimos qué estabas grabando, si tienes bolas para grabar, debes mostrarnos las imágenes”.López pide ayuda a dos PNB, pensando que se trataba de un robo. Ella logra retirarse con el teléfono y llama al motorizado para retirarse. Sin embargo, minutos después del percance con los sujetos, una mujer le arranca el celular.Producto de una breve persecución, López se abalanza sobre la mujer que le arrebató el dispositivo. En el piso y víctima de la confusión, otra persona la jala por la espalda y la hiere en el cuello. “¡Por qué me agarran a mi, sí fue ella quien me robó”, reclamó López, mientras su victimaria se alejaba. Segundos después, una mujer la toma del hombro y la inmoviliza.La funcionaria que la retiene a la fuerza, estaba vestida de civil y le dice que es de la DGCIM. La mujer le pide que la acompañe que se trata de un control de seguridad. En el marco de ese control debía proporcionar su identificación (“Cédula o carnet de la patria”) y los dispositivos, una filmadora y el teléfono celular.Durante 40 minutos, nuestra compañera fue retenida bajo amenaza e interrogatorio no oficial, sin orden judicial. Debido a tal situación, decidió proporcionar sus datos personales, dirección, lugar de trabajo, y nombre del dueño del portal bajo coacción. Los dispositivos fueron devueltos pero con parte del material borrado, dejaron claro que: “Esta prohibido sacar información contra de la movilización”.Destacamos que el exponer datos personales en situaciones irregulares, pone en riesgo la seguridad de nuestra periodista, su familia y la del resto del equipo de Punto de Corte.