Repudio e indignación causaron a peloteros declaraciones del presidente de la LVBP

#7Dic #BeisbolDeLuto El pelotero venezolano y grande liga Jesus Guzmán le responde al presidente de la @LVBP_Oficial luego del fallecimiento de José Castillo y Luis Valbuena pic.twitter.com/jTdSQWfm9D — Reporte Ya (@ReporteYa) 7 de diciembre de 2018

Las palabras del presidente de la @LVBP_Oficial son indignantes. No tiene cómo excusarse, es como si culparan a una mujer de violación, por su vestimenta. Aquí todos sabemos que la inseguridad nos ataca a TODOS sin importar, profesión o tinte político. #SinSeguridadNoHayLVBP — Andreina Martinez A. (@andreMAnzola) 7 de diciembre de 2018

Como dice @WalterVMG “Nunca falta el que le echa la culpa al violado y no al violador; nunca falta el imbécil que excusa al chavismo” Lamentable que este sea la declaración del presidente de la LVBP. ¿Estará cuidando su ingreso vía instituciones del chavismo? #7Dic https://t.co/nr4Cv5yaXW — Manuel R. Cadenas (@MRCadenas) 7 de diciembre de 2018

Declaraciones como las del presidente de la @LVBP_Oficial indignan... Es querer ocultar que Venezuela esta tomada por el hampa... No mas indolencia por cuidar intereses! #SinSeguridadNoHayLVBP — THAITIR CALDERON (@ThaitirCalderon) 7 de diciembre de 2018

07-12-18.-El pelotero Jesús Guzmán de los Leones del Caracas, respondió este viernes a través de su cuenta en Instagram al presidente de la LVBP, Juan José Ávila, quien señaló que el accidente donde murieron José Castillo y Luis Valbuena.El desafortunado comentario generó todo tipo de reacciones negativas, al no condenar como representante deportivo, la terrible inseguridad que afecta a los millones de venezolanos que transitan por carretera.Ante estas declaraciones, Guzmán le respondió:“¿Qué hubiese pasado si el autobús se encuentra con esas piedras en la vía y los dos Guardia Nacionales que custodian el autobus se enfrentan a los delincuente? ¿Hubiese sido peor no?, expresó el pelotero.Para luego continuar: “¿Te has tomado la molestia de preguntarle a los peloteros en qué condiciones están los autobuses? ¿cuántas veces se han accidentado?“.Por su parte el campocorto y jugador de los Tiburones de la Guaira, Alcides Escobar, manifestó su consternación por el comentario del presidente de la Lvbp.