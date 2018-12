ONU: Se percibe sistematicidad en los ataques a líderes sociales en Colombia

El Relator de DDHH de la ONU Michel Forst

Bogotá, diciembre 5 - Además de considerar aterradora la situación de los líderes sociales en Colombia, el relator de la ONU para los DD.HH., Michel Forst, estimó que hay un patrón de sistematicidad en los ataques que han sufrido.



Forst recorrió durante 10 días regiones del Catatumbo, La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y el Cauca para evaluar la condición de los defensores de los derechos humanos, la que catalogó de grave y dramática.



El alto funcionario de Naciones Unidas manifestó que evidenció el miedo en el que viven los líderes sociales y sus familias en Colombia en muchas de las zonas que estuvieron golpeadas por el conflicto armado y donde paradójicamente ha crecido la inseguridad.



Lugares que fueron desocupados por las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el Estado no ha llegado y se están perpetrando más crímenes, apuntó Forst, quien trasmitió tal preocupación al gobierno de Iván Duque.



También alertó sobre los altos niveles de impunidad que hay en el país, lo que favorece los actos homicidas.



Al respecto, dijo no estar muy convencido de las cifras que maneja la Fiscalía General sobre el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales, aunque acotó que la tasa de impunidad en Colombia no es tan mala como en Honduras y México.



Subrayó, además, que a través de las entrevistas en las comunidades pudo constatar que las amenazas y los asesinatos responden muchas veces a razones políticas y económicas, como es el caso de los reclamantes de tierra.



De igual modo expresó que hay grandes compañías extranjeras invirtiendo en el país que podrían estar causando daños a la población rural, sobre todo las que operan en la minería extractiva.