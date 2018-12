Denuncia: Rubén González pasó toda la noche esposado de pies y manos en un pasillo de La Pica

Diciembre 02 de 2018.- A través de las redes se pudo conocer la denuncia sobre la violación de los derechos humanos de Rubén González, consagrados en la Constitución, pues el trato que está recibiendo no se corresponde a un estado de derecho, cuando ha sido detenido sin evidencias de haber cometido ningún delito, además de pasar toda la noche esposado de pies y manos en un pasillo de La Pica.



González quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), fue detenido el pasado miércoles 28, junto a otros 60 trabajadores que regresaban al estado Bolívar tras participar en una marcha en Caracas.



Por unas declaraciones a los medios de comunicación, en las que González emitió contundentes mensajes exigiendo respeto y mejoras salariales, además de criticar con dureza la gestión de Nicolás Maduro fue privado de libertad junto al grupo de trabajadores.



Esto fue lo que dijo a los medios: “La única formula de que podamos pasar unas navidades felices es que Nicolás Maduro, con todo su Ejecutivo Nacional, se vaya y podamos instaurar un gobierno de paz y armonía. No hay otra formula porque te convertiste en un dictador. Este es el gobierno más corrupto que ha pasado por Venezuela”, manifestó durante la protesta.



Así mismo, los que allí protestaban vociferaron : “no somos terroristas, somos trabajadores”.



Se han pronunciado otras denuncias como la detención de otros 10 trabajadores ferromineros que participaban en una asamblea de trabajadores en el portón 4 de la estatal, en Puerto Ordaz, donde se informa que estos trabajadores han sido torturados, al extremo de fracturarle la mano a uno de ellos: Nano Perdomo.



Por otro lado se exige que no sea procesado por tribunales militares dado que es un sindicalista a quien se le debe juzgar dentro de la jurisdicción civil, por lo que esta acción sería una violación del debido proceso establecido en el artículo 49 de la carta magna, que en su numeral cuatro establece: "Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley".



Y según la información que se viene manejando el líder sindicalista no ha cometido ningún delito de orden militar, solo ha ejercido un derecho que garantiza la democracia, como lo es el ejercicio de la protesta, por lo tanto las personas detenidas en una manifestación que consideran no haber cometido delitos militares, pueden solicitar la incompetencia del tribunal, por lo tanto en este caso, citan los expertos, Rubén González debe ser juzgado por un juez civil, ya que los jueces militares solo son para juzgar a militares activos por delitos militares.





