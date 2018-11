Comité de Protección para Periodistas manifiesta "alarma” por detención de reportero alemán en Venezuela, acusado de rebelión

El periodista alemán Billy Six Credito: AFP

30-11-18.-El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés, expresó este 29 de noviembre su preocupación por la detención en Venezuela del periodista alemán Billy Six. Agentes de inteligencia detuvieron a Six en el estado Falcón el 17 de noviembre, según sus padres, según publica el diario Tal Cual.



Luego de ser detenido en el hotel de playa Los Taques en la península de Paraguaná por la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el periodista fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.



El 18 de noviembre, un tribunal militar acusó a Six de rebelión, “violación de zonas de seguridad” y espionaje bajo el código penal de la justicia militar, dijeron los padres de Six al CPJ por correo electrónico. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 28 años de prisión.



El reportero freelance ha producido reportajes en video sobre la crisis económica y social en Venezuela y la migración venezolana, y ha contribuido a varias publicaciones alemanas, entre ellas Junge Freiheit y la publicación conservadora Die Deutschen Konservativen eV, según reseña el CPJ en un comunicado.



“Estamos alarmados por la detención de Billy Six en Venezuela y por los informes de que fue acusado en un tribunal militar, que no es lugar para periodistas u otros civiles”, dijo la coordinadora de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, en Nueva York. “Los periodistas, incluidos los corresponsales internacionales, deben tener libertad para cubrir la crisis política y económica de Venezuela sin temor a represalias“.



La oficina de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania dijo al CPJ que el gobierno estaba al tanto del caso y que la embajada en Caracas estaba brindando asistencia consular. La embajada alemana en Caracas no respondió al correo electrónico del CPJ en busca de comentarios.



Ninguno de los números del servicio de inteligencia militar de Venezuela estaba conectado en el momento de la publicación, refiere el comité.



Six fue detenido previamente por las autoridades sirias durante casi tres meses a fines de 2012 mientras informaba en ese país, el CPJ informé sobre el momento de su liberación.



En los últimos años, numerosos corresponsales extranjeros han sido detenidos o expulsados ​​de Venezuela o se les ha negado la entrada al país, incluido un corresponsal del CPJ en 2016.