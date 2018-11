(VIDEO) Sacerdote pedófilo confiesa: “Nos encariñamos, una cosa llevó a la otra”

Credito: Captura

28-11-18.-El sacerdote pedófilo Iván Merino, señalado por el abuso a una menor de 12 años en Maracaibo, confesó su relación con la niña, aseverando que se encariñó con ella.



“Nos encariñamos, un juego, una cosa llevó a otra y sucedió eso”, respondió el cura, de 35 años, al ser interrogado por los investigadores.



“¿Por qué le practicabas sexo oral?”, a lo que él respondió: “Estábamos en el juego, en las caricias y una cosa llevó a la otra”.



“¿Por qué hacías eso si es una niña de 12 años?”, le preguntó uno de los investigadores. “Me he encariñado de ella, y ella se ha encariñado conmigo. Ese ha sido el problema”, dijo Merino.



“Eso no es ningún problema, tú sabes que no tienes razón”, dijo el agente, a lo que él respondió “si”.



“¿Y los padres de la niña saben?”, le consultan. “No saben”, aseveró.



“¿Conoces a los padres?” Merino afirmó “Si. Solo a la madre”.



“Y la madre sabe que usted estaba con ella?”, el sacerdote respondió “no”.



Detención



El cura Iván Merino Padial es de nacionalidad española y estaba adscrito a la Iglesia María Inmaculada, ubicada en el sector La California en Maracaibo.



Oficiales del Cpbez lo detuvieron durante la noche del pasado sábado detrás del Colegio El Pilar en el norte de la ciudad marabina, al ser sorprendido dentro de un auto Wolsksvagen, mientras la niña de 12 años, le practicaba sexo oral.



Los policias acudieron al sitio ante la denuncia de habitantes de la zona, quienes avistaron como sospechoso que el carro tenía varios minutos estacionado en el lugar.



Al llegar, los uniformados se percataron de que la menor estaba sin blusa. La información que se maneja es que el sacerdote ofreció cinco mil euros a los policias para que no divulgarán nada, pero éstos ignoraron el soborno y lo pusieron a la orden de la Fiscalía 32.





La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticiaaldia.com/2018/11/sacerdote-pedofilo-confiesa-nos-encarinamos-una-cosa-llevo-a-la-otra-video/)