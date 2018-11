Zulia: Imputan a jefe de FAES de la PNB por ingreso violento a la residencia del embajador de Venezuela en Panamá

El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello Credito: VF

28-11-18.-El jefe de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), comisionado Pedro Espinoza, fue imputado por el Ministerio Público, en relación con los hechos ocurridos el pasado fin de semana en la urbanización La Coromoto, del municipio San Francisco, cuando una comisión de esa fuerza policial presuntamente penetró en la residencia del embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Durán Centeno, lanzando bombas y violando el domicilio.



El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, informó que Espinoza está a la orden del Ministerio Público, y será esta instancia la que informe sobre el procedimiento que se le sigue al comisionado.



Junto con el funcionario, otros 10 oficiales fueron imputados por el delito de violación a un domicilio.



El funcionario aseguró desde la Comandancia General del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) que “el Gobernador nunca ha declarado” en torno al caso del comisionado Pedro Espinoza.



Cuando se le preguntó (a Prieto) durante la rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno, manifestó que eso es una situación del señor secretario. Además, nunca Espinoza… hubo un forcejeo con él ni nada. Sencillamente el gobernador Omar Prieto se presentó a la policía y allí estaba un hombre cercano y miembro de nuestra dirección política (Jorge Durán) y fuimos a ver qué situación pasaba, muy incómoda, indicó.



“Ya está aquí la PNB, estamos haciendo todas las investigaciones, pero se asume con valentía y con mucho conocimiento, en el tema del delito, de la criminología, la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero se respetan los derechos humanos, se respeta la ley”, afirmó.



Violaron el domicilio, lanzaron una bomba, lo que preocupa mucho. Imagínense que allí hubiese estado por el ejemplo el Gobernador o mi persona. Nuestra seguridad no va a preguntar sino que va a actuar. Afortunadamente la seguridad que acompañaba al abogado Yónder Durán, hijo del embajador Durán, actuó con una cautela enorme y no hay ninguna situación de muertos ni heridos, precisó Cabello.



Correcciones y medidas



El secretario de Gobierno aseveró que se tomarán las correcciones, pues los derechos humanos y de cada ciudadano deben ser respetados.



Para meterse en una casa, si no es flagrancia, si no traes una persecución, necesitas tener todas las instrucciones del Ministerio Público y de un tribunal. Allí había niños, niñas, mujeres embarazadas, abuelos… Situaciones muy extrañas que nosotros estamos investigando, apuntó.



Deja claro Cabello que “fueron unos individuos, los individuos no son los organismos”, quienes presuntamente penetraron a la fuerza en la residencia del embajador de Venezuela en Panamá.



Quien viole la ley, quien no respete los procedimientos, será sancionado. Ya está en el Ministerio Público (Pedro Espinoza). Fue imputado. Ayer (martes) lo presentaron ante los tribunales y será un proceso que ya le tocará informar a la justicia, al Ministerio Público, puntualizó.



Afirmó que el pasado domingo se presentó el fiscal en el sitio de los hechos y ordenó la detención de Espinoza y de la comisión que lo acompañaba. Ordenó la presentación de ellos en los tribunales.



Además de la violación al domicilio, la comisión de FAES habría incurrido en la detención arbitraria de Yónder Durán, delito por el que hay otra imputación.



En mi criterio hay otras cosas a alegar en el juicio, por ejemplo, ellos lanzaron una bomba. Esa es una bomba que se usa ante un accionar para dar de baja o heridos. Afortunadamente eso no pasó. Solo imaginémonos que después de arrojar esa bomba de impacto para lograr que quienes estaban ahí perdieran el sentido, pues ese artefacto revienta tímpanos, alguien hubiese disparado, expresó Cabello.



“Cuando nos ponemos a estudiar la acción, haber tirado esa bomba era garantizar que iba a haber una acción de parte de unos miembros de la policía que custodiaban a Yónder”, dijo.



Recuerden que hace tres años al abogado Yónder Durán se le viene colocando en los medios de comunicación como miembro del G2. Hay un periodista nacional que escribió eso en un periódico nacional. Indicó dónde estaba su casa de habitación, a lo mejor para crear un hecho internacional con el hijo de un embajador y después decir que hay peleas ‘entre ellos’ porque son cuerpos policiales nuestros, generan una baja ante un hecho internacional, un embajador con un 4F como es su padre, el país donde está… Eso que ‘nos equivocamos’. ¿Y quién no sabe que ellos (el embajador Durán y su familia) viven allí? Todas esas cosas sin duda hay que investigarlas, pues hay una duda razonable de un hecho que no tiene sentido o que el sentido era provocar una noticia internacional en cuanto a que ‘aquí se están matando unos con otros de los mismos’, acotó.



Resaltó la reunión que este martes sostuvieron las autoridades estatales con el jefe del FAES en Venezuela y el jefe de Operaciones, “una reunión muy armónica, para trabajar y continuar dándole confrontación seria a la delincuencia en este estado, para haber logrado en un año ser el estado más seguro de Venezuela”.

