Mujeres Yukpas exigen al Gobierno Nacional investigación y justicia en el caso de Mary Fernández

27 Nov. 2018 - La Organizacion de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra De Perijá Oripanto Oayapo Tuonde Mujeres Defensoras del Territorio, suscribieron una carta dirigida la presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la que exponen cronológicamente, la vejación sufrida por Mary Fernández, maestra yukpa hija de la cacica Carmen Anita Fernández.

Mary fue secuestrada, torturada física y psicológicamente por ganaderos terratenientes del municipio Machiques del estado Zulia.

A continuación, texto íntegro de la misiva:

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS YUKPA DE LA SIERRA DE PERIJÁ ORIPANTO OAYAPO TUONDE MUJERES DEFENSORAS DEL TERRITORIO nos dirigimos al Presidente Nicolás Maduro nuevamente a fin de mostrar los elementos que explican lo sucedido en contra de las Familias de la Cacica Carmen (Anita) Fernández de la Comunidad Kuse y la Familia del Cacique Sabino Romero de la Comunidad de Chaktapa, ambas situadas en la Cuenca del Río Yaza; a fin de colocar en su justa dimensión los sucesos que se desarrollaron desde el sábado 17 de noviembre en la Sierra de Perija, analizando los motivos y los autores intelectuales y materiales del secuestro, tortura y maltrato de Mary Fernández Fernández, que finalmente el domingo 25 de noviembre fue rescatada por el CICPC y trasladada a Machiques de Perija; así como la permanente criminalización de la que son víctimas estas familias y el robo de los bienes y despojo del que ha sido objeto las mujeres, hombres, niños y niñas de la comunidad de Kuse, quienes por estar aún amenazados, no han podido retornar a sus tierras.

Las mujeres de la organización y todos los aliados nacionales e internacionales, que nos acompañan en esta acción de denuncia, para lograr esta liberación, esperamos que los funcionarios del CICPC que presenciaron la realidad de la zona durante el rescate de la compañera Mary Fernández garanticen el debido proceso tomando la declaración respectiva y realicen un estudio forense serio como corresponde en estos casos a fin de respetar sus derechos humanos. De esta manera, ella y su familia podrán formalizar la denuncia respectiva ante la fiscalía de Maracaibo, debido a que en Machiques de Perija la institucionalidad está comprometida por el uso y abuso de poder del capital ganadero que gobierna la zona, y se ejecuten las acciones legales penales por la violencia vivida, contra los autores intelectuales y materiales de estos delitos.

El 03 de octubre se informo por un diario nacional que "Gobernación del Zulia asume venta directa de ganado para "garantizar precios regulados" http://talcualdigital.com/index.php/2018/10/03/gobernacion-del-zulia-asume-venta-directa-de-ganado-para-garantizar-precios-regulados/ determinando que los productores de carne de esa cuenca o región deben suministrar a FRICAPECA el 30% de la producción cárnica; por lo cual a partir de ese momento los ganaderos de la región que habían realizado durante mucho tiempo el traslado ilegal de ganado en pie hacia Colombia por territorios Indígenas de la Sierra de Perijá, con el apoyo de grupos irregulares presentes en la zona tal como lo reseño en su oportunidad un diario regional http://www.laverdad.com/politica/101130-eln-reparte-comunicado-en-la-sierra-de-perija.html , así como con sicarios pagados y contratados para el cuido y resguardo de sus haciendas; vieron en esta medida que ejecuta efectivamente el Gobernador del estado Zulia Omar Prieto, con contundencia, como una amenaza a sus intereses de enriquecimiento ilícito y una manera de controlar los golpes de la guerra económica que productores pecuarios vienen realizando a nivel nacional contra las políticas que usted Presidente implementó cuando regulo el precio de la carne, y que ellos desestimaron.

De igual manera para estos ganaderos, que controlan el poder económico en Machiques de Perija, es muy fácil debido a la grave situación económica y ausencia de bienestar que vive la población indígena YUKPA de la Sierra impactados por las carencias que ese poder ha profundizado, en su estrategia de derrocar al Gobierno Nacional; sumar a comunidades indígenas al negocio ilegal de paso de ganado a Colombia, aunado al control territorial de grupos irregulares que hacen vida en la Sierra y se mezclan en lazos familiares con indígenas de la zona. Es decir hace más complejo el ejercicio de la soberanía territorial al indígena esta realidad, que lo golpea y somete a diario y pone en riesgo la Soberanía Nacional, cuando es un tercero y no el Estado Nación quien define y resguarda apropiadamente la frontera, no por el uso de la fuerza o el control militar, sino por el desarrollo de políticas apropiadas que garanticen a la población que hace vida en la zona todos sus derecho sociales y humanos, más aún si se trata de Pueblos Indígenas cuyos derechos están recogidos en un capitulo a parte, el número VIII, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Por lo que es muy acertado que debido a lo sucedido se actúe http://globovision.com/article/gobernacion desarrollando esa estrategia anunciada vía Twiter por la gobernación del estado Zulia, y en la noticia que se menciona; lo que debe convertirse en una política permanente y no coyuntural.

Todo esto explica como la familia del Cacique asesinado Sabino Romero y la familia de la Cacica Carmen Fernández se convierten en el chivo expiatorio y objeto de criminalización del supuesto robo de ganado de la Hacienda Panamá y las Delicias propiedad de la ganadera MARIA ANTONIA LÓPEZ y su hermano EMER LÓPEZ (autor intelectual del sicariato contra el cacique yukpa Sabino Romero Izarrra), cabe señalar que esas haciendas están incluidas dentro de la poligonal de la demarcación indígena de la cuenca del Río Yaza,

Desde siempre ambas familias han luchado por restaurar los derechos territoriales indígenas según lo contempla la CRBV https://www.aporrea.org/actualidad/n205992.html, muchas han sido las reseñas de su ideología y accionar en torno al logro de sus derechos, incluyendo educarse al respecto participando en el diplomado Derechos Indígenas y Derechos Humanos en Venezuela, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (2015), acompañados por Caciques Mayores y Comunitarios de otras cuencas de la Sierra de Perija, apropiándose del conocimiento sobre las diferencias entre el Derecho Consuetudinario YUKPA y el Derecho Natural criollo, lo cual nos permite cuestionar y comprender que cuando se ha dicho que se está aplicando los Usos y Costumbres como excusa para el secuestro, despojo y robo del que ha sido objeto la familia de Carmen (anita) Fernández y particularmente su hija es un total engaño http://redulam.org/mujer-del-julio-carmen-fernandez/.

Oponerse a prácticas ilegales ganaderas, sicariales y de la guerrilla o simplemente no prestarse para ser parte de esas prácticas en el espacio local por donde se moviliza al ganado hacia Colombia, es demasiado atrevimiento, siendo además una ruta obligada la cuenca del Yaza para tales fines, justo donde estaba la productiva comunidad de Kuse y la de Chaktapa, paso hacia la comunidad denominada Misión del Tokuko, por estar asentado allí el párroco de la Misión, Fray Nelson Sandoval, principal acusador y legitimador de la criminalización de Carmen (Anita) Fernández http://elestimulo.com/blog/banda-criminal-azota-la-sierra-de-perija-asesinando-a-3-personas/ , durante los sucesos que acaban de ocurrir. ¿Cómo es que este mismo odiador con sotana se atreve a decir a un diario: banda criminal conocida bajo el nombre de "Los hijos de Anita Femández"; pero no menciona absolutamente nada ni denuncia bajo juramento de su fe el paso ilegal de ganado a Colombia por el Tokuko? , pareciera que el "santo" duerme profundamente cuando eso sucede en su comunidad.

Esta es la verdad de Carmen (Anita) Fernández https://youtu.be/a5fogz0vx7E, esta era Kuse, esta comunidad productiva, que desarrollaba las políticas del gobierno nacional como Consejo Comunal, autosustentable, participando en las Misiones Sociales de alimentación (CLAP) y salud, fue arrasada, saqueada y robada por MARIA ANTONIA LÓPEZ de GADEMA y con el apoyo del Cacique de la Misión del Tokuko Nestor Maikishi así como otros actores que ejecutaron las ordenes, aprovechando la oportunidad para secuestrar a la maestra integral de la comunidad Guamo Pamocha Mary Fernández quien relata con mucho dolor pero dignidad las vejaciones, torturas amenazas de las que fue objeto pasó casi siete días en un rincón oscuro en los predios de la Hacienda Las Delicias, la misma hacienda donde asesinaron a su hermano Cristóbal por las noches la sacaban y la obligaban a arrodillarse, arma en la sien, en la espalda, golpes en la cabeza, en la espalda, con hambre, con sed, orinada por el miedo, amenazada con ser violada, haciendo sus necesidades al frente de los hombres que junto a ella están en el mismo espacio.

Compañero Presidente, todo esto nos lleva a las evidencias de un falso positivo construido para poner en jaque la política asumida por el Gobernador Omar Prieto alegando falta de seguridad para los Ganaderos y la merma de su ganado como resultado del robo y la violencia "por bandas ya identificadas", al mismo tiempo atacando y neutralizando a los luchadores YUKPA que no son coparticipes del negocio ilegal de los ganaderos en la zona, construyendo una línea comunicacional montada para legitimar la criminalización, el secuestro, el despojo y todo lo que aún no está debidamente resuelto, como el asesinato de las tres personas durante esos sucesos.

El 20-11 María Guadalupe González realiza un artículo en https://eknuus.com/2018/11/20/venezuela-enfrentamiento-por-robo-de-ganado-deja-un-fallecido-en-la-sierra-de-perija/, donde reseña básicamente la opinión de GADEMA y del Fray Nelson Sandoval aquí las palabras claves son : "La violencia se apodera de las zonas demarcadas", "El abigeato cobra fuerza por bandas que operan en la zona, generando zozobra y malestar en las comunidades indígenas y en los productores agropecuarios ubicados en la cuenca del sector Tukuko y Toromo, ambas comunidades pertenecen a la etnia Yukpa". "La banda dedicada a este delito está plenamente identificada". Cabe acotar que por Toromo también se negocia el paso de las reses en pie a Colombia y que la semana anterior a este hecho "fueron asesinados dos trabajadores de la finca La Yacita del sector Toromo" lo cual aparece también en la noticia.

Luego el 21-11 María Guadalupe González publica en el portal de noticias de Fe y Alegría Yukpas indefensos ante la violencia donde alude al daño que ocasiona a los productores el robo de ganado "no solo deja en ruinas a los productores agropecuarios de la zona", sino que reseña el secuestro y lo justifica "como medida de presión, los caciques decidieron retener a dos miembros de la familia de Anita Fernández, señalados de robar ganado en la zona" y además recoge la acusación del cacique del Tokuko Nestor Maikishi sin nombres directos "Queremos justicia, exigimos que los hermanos y los hijos de Anita se entreguen". http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/yukpas-indefensos-ante-la-violencia/avances/

Luego la misma periodista el 21 -11 más tarde, publica en https://eknuus.com/2018/11/21/venezuela-yukpas-piden-justicia-tras-el-triple-homicidio-ocurrido-en-la-sierra-de-perija/, la nota de Fe y Alegría más corta y con otro título Venezuela: Yukpas piden justicia tras el triple homicidio ocurrido en la Sierra de Perijá, pero lo interesante en esta nota es que fue tuiteada por Armando Chacin de GADEMA https://twitter.com/ArmandoChacin2/status/1065499228699615233?s=20 , nos preguntamos ¿desde cuándo son importantes los YUKPA para los productores ganaderos de GADEMA? A no ser de que sirvan para montar su falso positivo, ¿cómo se explica que si el robo de ganado fue en Panamá el ganado lo hayan ido a recuperar a Kuse que está al lado prácticamente de este lugar? Realmente el ganado que se robaron fue el de Carmen (Anita) Fernández y el saqueo se realizó a esa comunidad.

Al parecer esta periodista garantiza la línea comunicacional de GADEMA y sus intereses.

Con lo que no contaban estos delincuentes al construir su falso positivo como toda derecha nacional e internacional, es con el apoyo que las familias de Chaktapa y de Kuse aún poseen luego del asesinato del Cacique Sabino Romero; así como nos sucedió tras la desaparición física de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, donde los usurpadores de oficio creyeron que todo estaba perdido, de la misma manera GADEMA con todo sus relacionados creen que Sabinito y Carmen (Anita) Fernandez están solos. Sin saber que la articulación nacional e internacional y la organización local son la fortaleza de la lucha digna por el territorio indígena YUKPA.

Señor Presidente Nicolás Maduro Moros, esperamos que las investigaciones legales que surjan de estos sucesos contemplen todo lo aquí demostrado, que de una vez y por todas se haga realmente justicia, protegiendo a quienes si han sido despojados, ultrajados, criminalizados y retornándoles su espacio comunitario, garantizándoles protección en la zona y se termine de ejecutar la demarcación territorial devolviendo a Carmen (Anita) Fernandez y su familia la tierra, sus enseres, su vivienda, su ganado. Castigar a los responsables del secuestro y violaciones de los derechos humanos de Mary Fernández, la protección y resguardo de la vida de los habitantes de Chaktapa Sabino Romero (hijo). Y al mismo tiempo tal como fue anunciado afianzar las políticas de atención social para las comunidades y pueblos indígenas de la Sierra de Perija, hemos aprendido en medio de esta guerra económica que el trabajo, el desarrollo de proyectos y estrategias es lo que detiene el avance del deterioro moral y la falta de esperanza, que son caldo de cultivo para el mal y los vicios, y es de lo que se aprovechan los centros de poder para quebrar la lucha y el avance de la Revolución Bolivariana, tal como lo vienen ejecutando los ganaderos de Machiques de Perija.