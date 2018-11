Vicepresidenta Ramírez, de Colombia desde Miami sobre migración venezolana: "Nosotros no podemos solos llevar este peso"

Marta Lucía Ramírez

Miami, noviembre 27 - La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, expresó este martes que es "un peso muy grande" afrontar solos el tema de la migración venezolana hacia su país y aboga por más apoyo internacional.



“Es muy difícil, es un riesgo enorme (...) Esto es como cuando alguien se está ahogando en el mar y quien se lanza a salvarlo con la mejor intención no está lo suficientemente preparado. Al final eso puede conducir a que hallan dos ahogados”, dijo Ramírez desde la Universidad de Miami, reseñó El Nuevo Herald.



“Nosotros queremos seguir acogiendo esta población porque hay una razón humanitaria. Pero nosotros no podemos solos llevar este peso. Hay que lograr que la ayuda internacional sea mayor y que sea más oportuna”, agregó al ser consultada por periodistas.



La vicepresidenta, quien hablaba en la Américas Conference, dijo que Colombia simplemente no está en condiciones de soportar por sí sola la continuación de un éxodo que desde ya es inédito en la historia de América Latina.



La vicepresidenta habló de "un millón de venezolanos en un éxodo inédito y no recordó el éxodo de 5 millones de colombianos hacia Venezuela, país que pudo solo llevar (hasta hoy) ese "peso".