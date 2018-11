(VIDEO) Campesinos de Barinas claman por justicia ante el ministro de la defensa general Padrino López

Martes, 27 de noviembre de 2018.- Felix Velazquez, coordinador de Izquierda Unida Venezuela, organización a la cual pertenecía la víctima de este suceso, Tomás Rivas, que es parte de la plataforma Unamos, que une según explicó, a la Red de Nacional de Comuneros, a los Círculos Bolivarianos y a Izquierda Unida, declaró para Aporrea:



El compañero venía desarrollando actividades de defensa de los campesinos y organización de los sectores campesinos en el estado Apure y en el estado Barinas, esto le llevó a un conjunto de enfrentamiento con los terratenientes y con aquellos que se han empeñado a dejar a los venezolanos sin alimentos.



Se ha venido denunciando continuamente: los pescadores están siendo arremetidos en el robo de los motores para que no tengamos peces que es lo que ha venido alimentándonos.



Los ganaderos y los productores de ganao se ven azotados por un conjunto de cuatreros, por bandas paramilitares que dirigidas por colombianos y compuestas por venezolanos y colombianos, principalmente funcionarios policiales pues se han dedicado a robar las fincas a a acabar con la poca producción que tenemos en este momento.



Están empeñados a dejar al pueblo sin alimento, eso es una guerra.



Al ciudadano ministro de la Defensa, general Padrino López, le llamamos la atención de que se encuentre con los ciudadanos, no basta con que los mandos intermedios le envíen informes, que por supuesto, van a estar condicionados a los intereses de cada uno de esos mandos.



Necesitamos que haya una interacción directa entre los pobladores y su ministro de la defensa, no podemos defender al territorio venezolano si no hay una participación decidida de los ciudadanos venezolanos.



Si la Fuerzas Armadas no dan ese paso, del que tanto hemos cacareado, de la unidad cívico-militar y no la concretamos realmente, no vamos a poder defender ningún territorio.



Y sobre todo, con esos sátrapas que disfrazados con el uniforme, escudados con un uniforme están contrabandeando ganado hacia afuera del país, están contrabandeando alimentos y nos están dejando un agujero en este barco que se llama Venezuela.



Como organización tenemos toda la disposición de reunirnos con el general Padrino para explicarle directamente la situación y tenemos todo interés en que la milicia campesina y la alianza cívico-militar se concrete.



El Estado no puede ser solo declarativo y debe asumir decisiones.



Eso es lo que estamos exigiendo: políticas concretas que puedan defender la situación de los campesinos en este país.



No se trata solo de nosotros...se trata de todo el movimiento campesino.



Y todo el movimiento campesino se ha reunido y ha expresado su disposición tanto a la organización, como a la articulación necesaria para que podamos darle una respuesta tanto a la producción agraria del país, como a el ataque que estamos recibiendo desde los sectores pudientes y desde la oligarquía mas rancia de este país y de Colombia que nos está atacando continuamente.



Ante la violencia de los ricos, violencia de los pobres.



Si seguimos siendo agredidos, si seguimos siendo atacados por los oligarcas y por los testaferros y por aquellos terratenientes que están empeñados en acabar con el movimiento campesino, pues entonces tendremos que defendernos y será nuestro legítimo derecho.















