(VIDEO) Asesinado campesino Tomás Rivas en complejo porcino Batalla de Santa Inés, del estado Barinas

Martes, 27 de noviembre de 2018.- Frente a la sede de la Fiscalía General de la República en la avenida Universidad de Caracas el día viernes 23 de noviembre, un grupo de campesinos provenientes del estado Barinas acompañaron a Raúl Rivas, quien relató que a su hermano Tomás Rivas, lo asesinaron, le dieron un tiro en una pierna y lo llevaron detenido a un potrero donde lo torturaron y finalmente lo asesinaron propinándole un tiro en la cabeza, el hecho fue realizado por bandas armadas, supuestamente formadas por paramilitares y miembros de nuestras fuerzas armadas, de acuerdo a sus declaraciones.



Entregaron un documento a la Fiscalía donde explican los detalles del caso de lo sucedido en el hato donde funciona el Complejo Porcino Batalla de Santa Inés.



Ese hato, perteneciente a PDVSA fue entregado a los campesinos, pero lamentablemente no pudieron continuar porque fueron interrumpidos su participación ahí, porque los paracos y bandas controladas por ellos, los tenían sometidos, señaló Raul Rivas.



Los campesinos retomaron el hato Las Garzas, pero constantemente eran asediados por los paracos, por la delincuencia y también los terratenientes que no quieren que ellos estén ahí.



Continua su relato Rivas: el 19 en horas de la madrugada, en la noche, un grupo de esta gente, habían unos civiles y había la guardia nacional, allanaron ese hato a las siete de la noche.



Nuestra presencia aquí es solicitar formalmente la apertura de una investigación exhaustiva sobre los hechos que rodean el asesinato de nuestro compatriota, hermano y camarada Tomás Ernesto Rivas.



Solicitamos igualmente que:



A- Se logre identificar la totalidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato.



B- Sea designado un fiscal especial con competencia nacional, que no tenga vínculos con el estado donde sucedieron los hechos.



C- Que se solicite la radicación del juicio ante un tribunal de Caracas, dado que a todas luces existen mecanismos de presión que pueden incidir en el resultado de las investigaciones.



D- Que se revisen las actuaciones de los cuerpos policiales involucrados en el levantamiento del suceso.



E- Que se revise tanto, la actuación del fiscal que asumió el caso en Barinas como del juez porque protegen a los paracos y a los guardias nacionales que participaron.



F- Protección especial del estado venezolano para el ciudadano Yuribí Hernández Molina y a los sobrevivientes del ataque paramilitar, testigos claves de los hechos.



Lamentablemente han habido mas de 1300 asesinatos a nivel del campo por paramilitares y en combinación con la Guardia Nacional, tenemos que hacer algo porque ya no es justo que se siga asesinando a los campesinos porque no quieren entregar las tierras, porque les cobran peaje.



Queremos es que el Estado realmente le de duro a estos mercenarios y a buscar a aquellos cómplices que están dentro de la Guardia Nacional y los cuerpos represivos del estado, como son las organizaciones policiales.