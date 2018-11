Brasil: Identifican a asesinos de Marielle Franco y Anderson Gomes

Marielle Franco y Anderson Gomes.

25 Nov. 2018 - Siete meses después del asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, el Secretario de Seguridad de Rio de Janeiro, Brasil, el general Richard Nunes, afirmó en entrevista con GloboNews el último jueves 22 de noviembre que la Policía Civil ya identificó algunos de los culpables del crimen que tuvo lugar el día 14 de marzo, en el centro de la ciudad.



El secretario confirmó la sospecha de participación de grupos paramiliares en el asesinato de Marielle Franco, referente en la lucha por los derechos humanos, en las favelas brasileñas principalmente. Richard Nunes afirmó que presentará una resolución para el crimen hasta el día 31 de diciembre, al cierre del período de intervención federal en Rio de Janeiro, según establece el decreto firmado por el presidente Michel Temer.



“No es un crimen de odio - ya he dicho en otra entrevista que concedí en marzo. Es un crimen que tiene que ver con la actuación política contraria a algunos intereses. Y los paramilitares, con certeza, no eran los autores intelectual del crimen, sino sus ejecutores materiales”, afirmó el general.



La investigación del caso tiene 14 volumes y ya identificó algunos de los participantes, pero el Secretario de Seguridad pretende reunir pruebas consistentes para que no haya apelación. Cuando se cuestionó la implicación de políticos en el crimen, el general contestó que “probablemente hay”.



El crimen



La concejala de Rio de Janeiro, Marielle Franco, tiene una larga historia de lucha en defensa de los derechos humanos, fue la quinta concejala más votada en las elecciones de 2016 y se convirtió en una referente en los temas de género, raza y clase.



Días antes de su asesinato, cuando fue acribillada a disparos en 14 de marzo por la noche, había sido nombrada ponente de un comité para monitorear las acciones de la intervención federal en Rio de Janeiro. Su conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado.