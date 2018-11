Amenaza de muerte con sicarios contra candidatos de la UPP-89 en Barinas

Carlos Paredes (izq), acompañado por el ex candidato presidencial Reinaldo Quijada (al centro), de la UPP-89 y otro miembro del equipo, Wilmer Briceño. Credito: UPP-89

Con el apoyo de su coordinador Nacional Ing., Reinaldo Quijada y los afectados Carlos Paredes y Wilmer Briceño en compañía de Laura Pérez, se presentó el 18 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía Superior de Barinas, por las amenazas de darles muerte con sicarios, que se estarían fraguando contra los mencionados candidatos del partido Unidad Política Popular UPP-89, según llamada telefónica de un supuesto comandante del ELN de Colombia que les comunica el alerta.

Reinaldo Quijada Coordinador Nacional de UPP-89, presentó denuncia ante el Ministerio Publico, en solidaridad frente a las amenazas de acciones contra la vida de candidatos a concejales por ese partido, que se estarían fraguando en el Estado Barinas. Se trata de los candidatos y candidatas a concejales y contra los líderes sociales y políticos en esa entidad, que pertenecen o se agrupan alrededor de esa organización y que aspiran a ser elegidos en las elecciones de Concejos Municipales prevista para el 9 de diciembre del año en curso.

La Unidad Política Popular en la población llanera de Barinas, informó que Carlos Paredes, Wilmer Briceño y Laura Pérez recibieron llamadas telefónicas de un supuesto Comandante del ELN de Colombia, a través de las cuales les notifican que unas personas estarían tratando de hacer una transacción para aplicar una operación de sicariato contra Carlos Paredes y algunos familiares de los representantes políticos y sociales que se agrupan con este dirigente. En la llamada le hacen ver a Paredes que ellos ya investigaron su personalidad, que no es mala en su comunidad, por lo cual le están avisando de esta situación.

Paredes solicita de manera pública y comunicacional al grupo ELN que aclare lo que aquí se expone y diga si es falsa su participación en esta llamada que lo desmienta públicamente

La denuncia fue hecha ante la fiscalía superior de Barinas, dijo Paredes, "porque nosotros mantenemos un trabajo transparente en la lucha por las reivindicaciones del pueblo, sometido por el abuso del poder, que pueden ser lazos que nos unen aunque en modalidades diferentes".

Primera página de la denuncia introducida en la Fiscalía de Barinas, recibida, sellada y firmada por la institución

Credito: UPP-89

"Al mismo tiempo -prosigue Paredes- pedimos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro Moros, como Jefe de Estado y de Gobierno el impulso de todas las medidas de investigación y seguridad para garantizar el estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna la preeminencia de los derechos humanos, ya que esto no es algo nuevo en el Estado Barinas y que es conocido cómo aquí en Barinas matan, desaparecen o encarcelan fraudulentamente a los líderes sociales y políticos que no se subordinan al poder político en el estado".

Desde hace tiempo vienen llegando a Aporrea denuncias similares, así como lamentables informaciones sobre crímenes ya perpetrados por el auge del sicariato, el paramilitarismo y la actuación de grupos irregulares, incluidos presuntos funcionarios activos de la FANB que estarían actuando por fuera de la Ley. Barinas parece haberse convertido en un estado que escapa a la más mínima gobernabilidad y donde las instituciones lucen impotentes o dominadas por el imperio del delito, aterrorizando a la ciudadanía honesta de sus ciudades, poblados y zonas rurales. Un escenario espantoso que veíamos con gran alarma hace algunos años en la cercana Colombia y que ahora es algo cotidiano y arrollador en esta y otras partes de nuestro suelo patrio. En Barinas quien manda es el hampa.

Como ejemplo de las injusticias que suceden en Barinas, los denunciantes ponen que "en el año 2013 fui encarcelado yo, Carlos Paredes, por haber inscrito ocho candidatos a las alcaldías y 116 candidatos a concejales que no estaban sumisos al gobierno en el estado Barinas. A raíz de eso, Carlos Paredes, pasó 2 años, 2 meses y 5 días preso y todavía, a más 5 años del caso, bajo condiciones de prisión irregular, y aunque no se pudieron comprobar los cargos, sin embargo, no quieren dilucidar lo sucedido".

Por último, dice el candidato y activista socio-político Carlos Paredes, de pública confesión cristiana dice: "llamamos a la reflexión según lo que está escrito en la palaba de DIOS, en Isaías, 10: 1, 2 y 3", refiriéndose al texto bíblico. Y lo cita al detalle:

1. ¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, 2. para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos! 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? 4. Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida.