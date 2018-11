Ex Ministros de Chávez y otros integrantes de la Plataforma en Defensa de la Constitución adhieren Amparo por el Art. 91

Integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV, en el TSJ, se adhieren al Amparo por el Art. 91 (Salario Mínimo igual a la Canasta Básica). En la gráfica (izq), Gonzalo Gómez, uno de los accionantes del Recurso, informa de la adhesión. Junto a él, al frente, aparece la ex ministra de Chávez, Oly Millán y el ex ministro Héctor Navarro y detrás el ex ministro Gustavo Márquez y el luchador social Santiago Arconada, todos miembros de la Plataforma. Credito: aporrea.tvi