El Salvador: La población se moviliza contra la privatización del agua

San Salvador, noviembre 22 - La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua realiza una caravana este jueves en El Salvador hacia la sede de varios partidos políticos de derecha en modo de protesta, para exigir la inclusión de propuestas a favor de la no privatización del agua.



También piden a los diputados de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa no aceptar a la empresa privada en asuntos relacionados con la explotación del recurso natural.



La población exige la inclusión de propuestas a favor de la no privatización del agua en los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero de 2019.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que el acceso al agua es un derecho fundamental para el ser humano.

El reconocimiento y respeto social es parte de los fundamentos impulsados por la ONU para la correcta distribución del recurso natural. Además, establece que estas medidas permitirán construir un camino de igualdad en donde esté presente la justicia social y ambiental.

