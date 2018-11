(VIDEOS) Mujeres yukpa denuncian criminalización de familiares de caciques Sabino Romero y Carmen Fernández

Lucía Romero.

22 Nov. 2018 - La Organización de Mujeres Indígenas YUKPA de la Sierra de Perija Oripanto Oayapo Tuonde Mujeres Defensoras del Territorio, denuncian reactivación de la violencia que hasta el momento se ha llevado la vida de tres personas, habitantes de la zona. Además, advierten sobre la criminalización de la familia del asesinado Cacique Sabino Romero y la familia de la Cacica Carmen Fernández de la comunidad de Kuse.



A continuación, texto íntegro de la misiva:



La Organización de Mujeres Indígenas YUKPA de la Sierra de Perija Oripanto Oayapo Tuonde Mujeres Defensoras del Territorio denunciamos que nuevamente se activa el conflicto y la violencia en la Sierra de Perija, afectando y amenazando la vida e integridad de las mujeres de la organización.



El sábado 17/11 el tráfico de ganado ilegal sacado hacia Colombia a través de Machiques de Perija y que ha sido denunciado contundentemente en los últimos cinco (5) años por la organización Homo Et Natura, activó nuevamente la violencia en la Sierra de Perija dejando hasta el momento tres (3) hombres muertos, un watia (criollo) de nombre Armando, un Indígena YUKPA de nombre Juan Pablo Eratshi y un hombre de origen Colombiano que se llamaba Gonzalo, habitante del Tokuko.



Se presume que aproximadamente sesenta (60) cabezas de ganado fueron robadas de la Hacienda Panamá- Delicias propiedad de la Sra. María Antonia, y fueron llevadas por la comunidad de Kuse, pasando por Chaktapa hasta su destino final, la comunidad YUKPA del Tokuko, donde fueron recibidas para la negociación y traslado a Colombia. Cabe resaltar que los habitantes de Kuse y de Chaktapa, nada tienen que ver con el robo de este ganado.



Nuevamente es aprovechada esta acción ilegal de tráfico de ganado, para incriminar como responsables a la familia del asesinado Cacique Sabino Romero y la familia de la Cacica Carmen Fernández de la comunidad de Kuse, a quien le han asesinado varios de sus hijos. Ahora es Lucia Romero, esposa del Cacique Sabino; quien fue alertada esta tarde de estar siendo buscada por Sicarios para ser asesinada, a través de una llamada que recibió de su hijo Sabinito Cacique Mayor del Centro Piloto Chaktapa, y se extiende a la Cacica Carmen Fernández acusada de encubrir a sus hijos a quienes se les señala, sin pruebas de ser los ejecutores del robo, por lo que en la comunidad YUKPA del Tokuko en este momento otra de las mujeres de la organización Mary Fernández, hija de Carmen, fue detenida y golpeada como medida de presión para exigir la entrega de sus hermanos.



Cabe señalar que al conversar con Carelis Bote Cacica Mayor, con palabras imprecisas y con contradicciones insiste en que Carmen y su familia deben entregar a sus familiares para ser juzgados, y adicionalmente solicita de manera enérgica que también deben ser entregados el Cacique Mayor de Chaktapa Sabinito y los demás hijos de Lucia para ser juzgados.



Es importante informar que Carelis ha permitido el asentamiento de criollos y presuntamente grupos irregulares en la Materita, nombre de su comunidad; cosa que ha sido reclamada enérgicamente por Sabinito Cacique Mayor de Chaktapa, quien le cedió esas tierras para su familia e hijos y no para permitir la permanencia de terceros en el Territorio YUKPA recuperado.



La acusación sobre la participación de Lucia, Carmen y sus hijos respectivamente, como responsables del robo del ganado es una mentira ya que estas Mujeres Luchadoras desde el día jueves viajaron hacia Caracas para participar junto a otras compañeras YUKPAS, como voceras de la organización Oripanto Oayapo Tuonde, en la actividad "VenezuElla, encuentro de mujeres



diversas" que constituye el capítulo nacional del Encuentro Latinoamericano de Feminismos (ELLA), que desde 2014 se realiza año a año en un lugar distinto del continente.



Justamente fue el espacio propicio para denunciar la violencia, los atropellos, a las que son sometidas en la zona, luego del asesinato de Sabino y de los hijos de Anita cuyos crímenes aun siguen impunes. Pues ellas al igual que sus familiares asesinados siguen luchando por la defensa de sus territorios indígenas.



Estas compañeras siempre han actuado cumpliendo la ley, realizando las denuncias en los canales legales respectivos y exigen que se respete el derecho e integridad de sus hijos y hermanos, evitando tomar la justicia por mano propia y sin pruebas como están actuando los agresores de Mary Fernandez, golpeada por personas del Tokuko.



Queremos denunciar que en este momento la vida de los integrantes de ambas familias están en riesgo, que es extraño que todo esto esté sucediendo cuando se le reclama a Carelis el cumplimiento del uso acordado de las tierras que fueron cedidas para ella y su familia y además justamente en el momento en que se está activando el expediente para lograr el juicio por los asesinatos de los hijos de Carmen Fernández a través del Fiscal Indígena Robaldo Cortez, quien es responsable de llevar el caso, al cual llamamos para que se avoque en esta situación a fin de evitar nuevamente una tragedia que puede significar el asesinato de los familiares del Cacique Sabino Romero, entendiendo la complejidad de la zona y las amenazas y mentiras que nuevamente están siendo usadas para atentar contra la vida de quienes hemos mencionado.



Hay que recordar que aún los autores intelectuales del asesinato del Cacique Sabino Romero, no han sido juzgados por ese crimen y que los autores materiales fueron ex policías de Machiques, por lo cual las personas involucradas en este hecho, encuentran en este tipo de situaciones incontroladas y falsas, la oportunidad propicia para la venganza, tal como sucedió cuando mataron a Sabino.



Protección para las Mujeres de la Organización Oripanto Oayapo Tuonde Lucia, Carmen y Mary Fernández y sus familias, es nuestra exigencia!



Caracas, 20/11/2018













