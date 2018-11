(VIDEO) Trasladan al comisario Simonovis nuevamente a su casa tras llevado al Sebin

En este momento un grupo armado del Sebin se acaba de llevar a mi esposo de nuestra casa, donde cumple arresto domiciliario, sin autorización judicial. Supuestamente al Sebin de Plaza Venezuela pic.twitter.com/y67bUt0QUa — Bony Pertíñez (@bonypertinezh) 21 de noviembre de 2018

20-11-18.- El excomisario del Cicpc, Iván Simonovis, –que cumple arresto domiciliario– fue devuelto a su casa luego de haber sido trasladado la mañana de este miércoles "sin orden judicial" a la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, informó su esposa y abogada defensora, María Pilar Pertíñez, conocida comúnmente como "Bony".”Mi familia no confía en los médicos del Sebin. Iván tiene sus médicos particulares que siempre lo han atendido y son los únicos que pueden determinar el diagnóstico de Iván”, señaló este miércoles Pertíñez en declaración a los medios, reseñó El Universal.La también activista en DDHH aseguró que la nueva directiva del Sebin se encuentra trasladando a los denominados presos políticos hacia la sede del organismo de inteligencia para realizarles evaluaciones médicas.Más temprano, Pertíñez publicó un video en Twitter donde denunció que "vinieron cuatro carros policiales con funcionarios fuertemente armados, se lo llevaron (a Simonovis), dijeron que iban a hacerle una evaluación en la Torre Venezuela. Les pedí que me extendieran la orden del tribunal, no lo hicieron".El audiovisual muestra a dos efectivos del Sebin indicando que el traslado del exfuncionario de la policía científica se debía a que le realizarán unos "exámenes".Desde el año 2004, Simonovis cumple una condena de 30 años tras ser acusado por dos de las 19 muertes ocurridas durante el golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez.En el 2014 se le concedió la medida de arresto domicilario por razones humanitarias.