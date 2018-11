Se cumplen 14 años del asesinato de Danilo Anderson

Danilo Anderson Credito: Correo del Orinoco

Caracas, noviembre 18 - Cerca de la medianoche de aquel 18 de noviembre de 2004, una noticia estremeció al pueblo venezolano, el fiscal Danilo Anderson había muerto en Caracas al explotar el vehículo en el cual se trasladaba. Era un atentado. Fue un asesinato.



Este domingo se cumplen 14 años de ese asesinato. Danilo Anderson para el momento de su deceso llevaba los casos del golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero del 2002 y 2003. Apenas tenía 38 años cuando la derecha y el fascismo le quitaron la vida.



El fiscal murió al estallar un artefacto explosivo C4, colocado debajo del asiento del conductor de su camioneta Toyota Autana, el cual presuntamente fue activado vía teléfono celular.



Para el momento del ataque, Anderson tenía previsto citar a más de 400 personas firmantes de la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga. Algunos ya habían acudido a la citación, especialmente los dueños de los medios de comunicación social.



“Aún existe una deuda, el país tiene una deuda y es que no se ha determinado quiénes fueron los actores intelectuales de este hecho. Hay tres personas condenadas (hermanos Guevara y Bautista Guevara), pero falta determinar dentro de esas personas que se fueron al exterior y están protegidas por el gobierno norteamericano, quiénes fueron realmente los que planificaron este hecho”, declaró en su momento el periodista Martín Pacheco.



El 13 de febrero de 2013, por sentencia N° 07-0340 de la Sala Constitucional, el banquero Nelson Mezerhane y dos personas más vinculadas con el asesinato de Anderson no serían investigadas por este hecho.



Posteriormente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la cual declara “la eliminación de trabas procesales a los efectos de que el Ministerio Público pueda dar continuidad a la investigación del caso Danilo Anderson, sin ameritar ninguna autorización judicial y sin tener que iniciar nuevamente la investigación”, reseñó en su momento el diario Últimas Noticias.



El fiscal tenía 38 años cuando fue asesinado, se crió en la parroquia La Vega, donde vivió 34 años. Estudió Geografía y Derecho en la UCV y trabajó como inspector general de Hacienda.



Ingresó a la Fiscalía General de la República en el 2000, después de participar en un concurso de credenciales que organizó este organismo, donde salió electo para un cargo de fiscal auxiliar. Su competencia inicial fue en el área ambiental.



CHÁVEZ: “LO VAN A MATAR”



El comandante supremo Hugo Chávez, comentó en el libro Los Cuentos del Arañero, que tras el golpe de Estado y el sabotaje petrolero de 2002, Danilo Anderson comenzó a realizar sus investigaciones sobre estos hechos que conmocionaron al pueblo venezolano.



El máximo líder de la Revolución Bolivariana destacó que en una oportunidad vio al fiscal ofreciendo declaraciones en una rueda de prensa donde señaló a “gente de poder”, lo cual lo hizo pensar que la vida de Anderson peligraba.



“Entonces, vi a Danilo y me llegó el instinto, ese que uno va desarrollando. Como uno tiene ya tantos años en esto, a veces un detalle es decisivo, y me dije: “Lo van a matar”. Y les juro que mandé por él, pero tenía que irme, no sé a dónde iba. “Llámenme a Danilo”. Y salió la caravana volando hacia Maiquetía. “¿Y Danilo?”. “No, que no aparece, que no responde”. “Que me lo ubiquen”. Regresamos. Danilo, ¡pum! Se fue Danilo. Llamó Isaías Rodríguez una noche: “Presidente, mataron a Danilo”. “No, dime que no”. Por eso es que yo insisto tanto en los detalles, por una llamada a lo mejor no lo hubieran matado. Yo le pedí que se mudara, le pusimos una seguridad especial, pero lo agarraron solo, descuidado”, narró el comandante eterno en la referida publicación.