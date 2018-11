España: Exguardaespaldas del presidente Chávez rechaza ser extraditado a Venezuela

Adrián Velásquez

Caracas, noviembre 15- El abogado de un exguardaespaldas del difunto presidente venezolano Hugo Chávez sostuvo el jueves que su defendido no debe ser extraditado a Venezuela para responder a cargos de lavado de dinero, alegando que el país sudamericano no respeta los derechos humanos.



El abogado Ismael Oliver Romero agregó durante una vista en la Audiencia Nacional de España que el pedido de extradición es inadmisible porque los presuntos delitos no están documentados debidamente.



El fiscal español, que está a favor de extraditar a Adrián Velásquez Figueroa, dijo por su parte que la información genérica no es obstáculo para una extradición.



Figueroa y su esposa Claudia Díaz _anteriormente una enfermera de Chávez_ están recurriendo contra la extradición. El tribunal falló inicialmente contra Díaz, quien apeló.



La pareja fue detenida en España en abril. Venezuela los busca por corrupción.